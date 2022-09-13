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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Başakşehir maçı sonrası olay yaratan sözler! "Yapay zekayla mı geldi, akıl zekasıyla mı?"
Giriş Tarihi: 13.09.2022 07:55 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022 07:55

Son dakika Beşiktaş haberleri: Başakşehir maçı sonrası olay yaratan sözler! "Yapay zekayla mı geldi, akıl zekasıyla mı?"

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Beşiktaş, sezon başından bu yana gol yemeyen Medipol Başakşehir'i 6. hafta maçında konuk etti. Hayal kırıklığı yaşayan siyah-beyazlılar, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ve bu sezon ilk kez yenildi. Başakşehir bir maçını daha gol yemeden tamamlarken, karşılaşma sonrası maçın hakemi Halil Umut Meler'e çok sert eleştiriler yapıldı. Usta kalemin sarf ettiği sözler dikkat çekti. İşte yaşananlar...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Başakşehir maçı sonrası olay yaratan sözler! Yapay zekayla mı geldi, akıl zekasıyla mı?

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Beşiktaş, sezon başından bu yana gol yemeyen Medipol Başakşehir'i 6. hafta maçında konuk etti. Hayal kırıklığı yaşayan siyah-beyazlılar, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ve bu sezon ilk kez yenildi. Başakşehir bir maçını daha gol yemeden tamamlarken, karşılaşma sonrası maçın hakemi Halil Umut Meler'e çok sert eleştiriler yapıldı. Usta kalemin sarf ettiği sözler dikkat çekti. İşte yaşananlar...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Başakşehir maçı sonrası olay yaratan sözler! Yapay zekayla mı geldi, akıl zekasıyla mı?

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Başakşehir maçı sonrası olay yaratan sözler! Yapay zekayla mı geldi, akıl zekasıyla mı?

Siyah-beyazlılar, Traore'nin golüne engel olamadığı maçta rakibine 1-0 mağlup oldu ve sezonun ilk yenilgisini aldı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Başakşehir maçı sonrası olay yaratan sözler! Yapay zekayla mı geldi, akıl zekasıyla mı?

Mücadelenin ardından SABAH Spor yazarları dikkat çeken değerlendirmeler yaparken, maçın hakemi Halil Umut Meler'i sert sözlerle eleştirdiler.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Başakşehir maçı sonrası olay yaratan sözler! Yapay zekayla mı geldi, akıl zekasıyla mı?

İşte usta yazarların görüşleri;

ÖMER ÜRÜNDÜL: WEGHORST STOPERLER ARASINDA KAYBOLDU

Beşiktaş ve Başakşehir'in oyun karakterleri tamamen birbirine zıt kutup. Beşiktaş etkili pres yapan, kazandığı toplarda dikine çabuk hücum eden bir takım. Başakşehir ise ligin uzak ara en iyi pas trafiğine sahip, genelde enine oyun kuran ve kalecisiyle oynamayı abartarak risk alan bir ekip.

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