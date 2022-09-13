Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Beşiktaş, sezon başından bu yana gol yemeyen Medipol Başakşehir'i 6. hafta maçında konuk etti. Hayal kırıklığı yaşayan siyah-beyazlılar, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ve bu sezon ilk kez yenildi. Başakşehir bir maçını daha gol yemeden tamamlarken, karşılaşma sonrası maçın hakemi Halil Umut Meler'e çok sert eleştiriler yapıldı. Usta kalemin sarf ettiği sözler dikkat çekti. İşte yaşananlar...