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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Ersin Destanoğlu gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş'ı şoke eden talep
Giriş Tarihi: 15.09.2022 06:55 Güncelleme Tarihi: 15.09.2022 07:02

Son dakika Beşiktaş haberleri: Ersin Destanoğlu gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş'ı şoke eden talep

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun yedek kalmasıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yurt dışından beklediği teklifleri alamayan genç kalecinin, Siyah-Beyazlılar'la yaptığı pazarlıklardan da sonuç çıkmadı. Sezon sonunda serbest kalacak olan Ersin'e yıllık 500 bin Euro'dan 4 senelik sözleşme önerilirken, genç eldivenin isteği ise Beşiktaş yönetimini adeta şoke etti. İşte son dakika haberinin detayları...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş haberleri: Ersin Destanoğlu gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş’ı şoke eden talep

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun yedek kalmasıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yurt dışından beklediği teklifleri alamayan genç kalecinin, Siyah-Beyazlılar'la yaptığı pazarlıklardan da sonuç çıkmadı. Sezon sonunda serbest kalacak olan Ersin'e yıllık 500 bin Euro'dan 4 senelik sözleşme önerilirken, genç eldivenin isteği ise Beşiktaş yönetimini adeta şoke etti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Ersin Destanoğlu gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş’ı şoke eden talep

Genç yaşta Beşiktaş'ın kalesine geçen ve 3 kupa kazanan Ersin'in sert düşüşü dikkat çekiyor.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Ersin Destanoğlu gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş’ı şoke eden talep

Milli file bekçisi yaz transfer dönemine girilirken menajer değişikliği yapmış ve kendisine Avrupa'dan teklif getirilmesini beklemişti ancak bu gerçekleşmedi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Ersin Destanoğlu gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş’ı şoke eden talep

Bunun üzerine eski menajerine dönüş yapan Ersin, transfer haberleri ve sözleşme gündemi arasında konsantrasyon kaybı yaşadı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Ersin Destanoğlu gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş’ı şoke eden talep

Siyah-Beyazlı yönetim ise 21 yaşındaki genç eldivenle görüşmelerini hızlandırdı.

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