Son dakika Beşiktaş haberleri: Ersin Destanoğlu gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş’ı şoke eden talep

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun yedek kalmasıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yurt dışından beklediği teklifleri alamayan genç kalecinin, Siyah-Beyazlılar'la yaptığı pazarlıklardan da sonuç çıkmadı. Sezon sonunda serbest kalacak olan Ersin'e yıllık 500 bin Euro'dan 4 senelik sözleşme önerilirken, genç eldivenin isteği ise Beşiktaş yönetimini adeta şoke etti. İşte son dakika haberinin detayları...