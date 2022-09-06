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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Galatasaray'ın transferi için flaş sözler! 'Beşiktaş'ın en önemli kaybı...'
Giriş Tarihi: 06.09.2022 10:58 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022 10:58

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Galatasaray'ın transferi için flaş sözler! 'Beşiktaş'ın en önemli kaybı...'

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Beşiktaş, bir yandan da transferin son günlerini iyi değerlendirmek için çaba gösteriyor. Son olarak Dele Alli ve Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna katarak orta sahasını güçlendiren siyah-beyazlılar, hücum ve savunmaya tavkiye için de çalışmalarını sürdürüyor. Sezon başında Galatasaray'ın kadrosuna kattığı ve Beşiktaş'ın da transferi için çabaladığı başarılı futbolcuyla ilgili çarpıcı bir yorum yapıldı ve 'Beşiktaş'ın en önemli kaybı' denildi. İşte yaşananlar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Galatasaray’ın transferi için flaş sözler! ’Beşiktaş’ın en önemli kaybı...’

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Beşiktaş, bir yandan da transferin son günlerini iyi değerlendirmek için çaba gösteriyor. Son olarak Dele Alli ve Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna katarak orta sahasını güçlendiren siyah-beyazlılar, hücum ve savunmaya tavkiye için de çalışmalarını sürdürüyor. Sezon başında Galatasaray'ın kadrosuna kattığı ve Beşiktaş'ın da transferi için çabaladığı başarılı futbolcuyla ilgili çarpıcı bir yorum yapıldı ve 'Beşiktaş'ın en önemli kaybı' denildi. İşte yaşananlar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Galatasaray’ın transferi için flaş sözler! ’Beşiktaş’ın en önemli kaybı...’

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü'nü deplasmanda 3-2 yenerek liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş, bir yandan da transferin son günlerinde kadrosuna takviye yapmayı planlıyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Galatasaray’ın transferi için flaş sözler! ’Beşiktaş’ın en önemli kaybı...’

Hem hücuma hem de savunmaya transfer yapmak isteyen siyah-beyazlılar çalışmalarını sürdürürken, SABAH Spor yazarları Beşiktaş'ın mevcut kadrosunu ve transfer politikasını değerlendirdi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Galatasaray’ın transferi için flaş sözler! ’Beşiktaş’ın en önemli kaybı...’

Usta yazarlar, siyah-beyazlılarla ilgili dikkat çeken noktalara değindi ve transfer reçetesi önerdi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Galatasaray’ın transferi için flaş sözler! ’Beşiktaş’ın en önemli kaybı...’

İşte yapılan değerlendirmeler;

ALİ GÜLTİKEN: TAKIM UYUMLU AMA…

Sezon uzunluğunu dikkate aldığımızda stoper mevkisinde alternatiflere ihtiyaç duyulabilir. Romain Saiss-Necip Uysal ikilisi muazzam bir uyum yakaladı. Çok başarılılar. Böyle devam ederlerse Beşiktaş adına iyi olur. Ama sezon içinde kartlar, sakatlıklar, yorgunluklar yaşanma ihtimalini de göz önünde bulundurursak bu bölgeye bir alternatif oyuncu gerekebilir.

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