Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Beşiktaş, bir yandan da transferin son günlerini iyi değerlendirmek için çaba gösteriyor. Son olarak Dele Alli ve Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna katarak orta sahasını güçlendiren siyah-beyazlılar, hücum ve savunmaya tavkiye için de çalışmalarını sürdürüyor. Sezon başında Galatasaray'ın kadrosuna kattığı ve Beşiktaş'ın da transferi için çabaladığı başarılı futbolcuyla ilgili çarpıcı bir yorum yapıldı ve 'Beşiktaş'ın en önemli kaybı' denildi. İşte yaşananlar...