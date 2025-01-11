Giriş Tarihi: 11.01.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025
12:25
179 kişinin hayatını kaybettiği felakette dikkat çeken detay! 4 dakikada neler yaşandı?
Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, 179 kişinin ölümüne yol açan kazaya karışan Jeju Air uçağındaki kara kutunun, çarpmadan 4 dakika önce uçuş verilerini kaydetmeyi durdurduğunun tespit edildiğini açıkladı. Söz konusu cihazların kaydı neden durdurduğunun henüz bilinmediği ifade edilen açıklamada, "CVR ve FDR verileri kaza soruşturmaları için önemli veriler olsa da kaza soruşturmaları farklı verilerin araştırılması ve analizi yoluyla yürütülür. Bu nedenle kazanın nedenini doğru bir şekilde belirlemek için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz" denildi.