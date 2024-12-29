Video Dünya Güney Kore’de yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı: 28 ölü, çok sayıda yaralı | Video
Güney Kore’de yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı: 28 ölü, çok sayıda yaralı | Video

Güney Kore’de yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı: 28 ölü, çok sayıda yaralı | Video

29.12.2024 | 08:36

Güney Kore’nin Muan Uluslararası Havalimanı'na inmeye çalışan bir yolcu uçağı pistten çıkarak duvarlara çarptı. 175 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyan uçakta en az 28 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

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Güney Kore facia gibi bir kazaya sahne oldu. Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait 7C2216 sefer sayılı uçak, Muan Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak duvarlara çarptı. Muan Uluslararası Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamaya göre, 175 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyan uçakta en az 28 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı. Yerel saat ile 09.07'de meydana gelen kazanın kesin nedeni hakkında resmi açıklama yapılmazken, kaza sonrasında alevlere teslim olan uçağa ait görüntüler amatör kameralara yansıdı. Yerel basında yer alan haberlerde ise uçağın iniş takımlarında arıza meydana geldiği iddia edildi. Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Choi Sang-mok, kurtarma çalışmaları için gereken tüm çabanın gösterilmesi talimatını verdi. Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldı.
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