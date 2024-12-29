Güney Kore’de yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı: 28 ölü, çok sayıda yaralı | Video
Güney Kore’nin Muan Uluslararası Havalimanı'na inmeye çalışan bir yolcu uçağı pistten çıkarak duvarlara çarptı. 175 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyan uçakta en az 28 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
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