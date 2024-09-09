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Haberler Galeri 2011’den bu yana ilk: Bakan Fidan Arap Ligi toplantısına katılacak
Giriş Tarihi: 09.09.2024 12:12 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 12:12

2011’den bu yana ilk: Bakan Fidan Arap Ligi toplantısına katılacak

Türkiye güçlü, etkin ve kararlı dış politikasıyla son yıllarda yakın coğrafyasında ve daha geniş bölgede istikrar, barış ve refahın tesisi çabalarına giderek artan şekilde aktif ve somut katkı sağlıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Kahire'de düzenlenecek Arap Devletleri Ligi (AL) 162. Olağan Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına davet edildi. Fidan, katılım göstereceği toplantının açılış oturumunda, Türkiye-AL ilişkilerinin yanı sıra başta Gazze olmak üzere bölgesel meselelere değinen bir hitapta bulunacak.

BETÜL USTA
2011’den bu yana ilk: Bakan Fidan Arap Ligi toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz günlerde de beş senenin ardından Avrupa Birliği'nce dışişleri bakanlarının Gymnich adı verilen gayri resmi toplantısına davet edildi. Fidan'ın AB'nin ardından AL toplantısına davet edilmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ülkelerle normalleşme süreçlerine verdiği katkının bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

2011’den bu yana ilk: Bakan Fidan Arap Ligi toplantısına katılacak

Fidan, bu toplantılara katılım göstererek küresel şartları gözeterek alternatif kulvarlarda Türkiye'nin politikalarını ve tezlerini üst düzeyde dünyaya anlatıyor. Türkiye uyguladığı kapsayıcı ve çok boyutlu diplomasi ile dünya politikalarında etkisini günden güne artırıyor.

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2011’den bu yana ilk: Bakan Fidan Arap Ligi toplantısına katılacak

KURUMSAL İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ GÜNDEMDE

Konsey toplantıları Mart ve Eylül aylarında olmak üzere düzenli olarak yılda iki kez Kahire'de yapılıyor. Arap Ligi'nin gündeminde bulunan Filistin başta olmak üzere birçok başlık Türkiye'nin dış politika gündeminde öncelikli konular arasında yer alıyor.

2011’den bu yana ilk: Bakan Fidan Arap Ligi toplantısına katılacak

Türkiye'nin Arap ülkeleriyle son yıllarda gelişen ve çeşitlenen ilişkileri, hem bölgedeki mevcut sorunlara çözüm arayışları hem de karşılıklı yarar temelinde geleceğe yönelik somut işbirlikleri bağlamında yeni fırsatlar sunuyor.Bu çerçevede, Arap Ligi'yle kurumsal ilişkilerin geliştirilmesi ve eşgüdümün artırılması gündemde.

2011’den bu yana ilk: Bakan Fidan Arap Ligi toplantısına katılacak

ÜYE ÜLKELERLE GELİŞEN İLİŞKİLERİN YANSIMASI

Fidan'ın Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına davet edilmesi de üye ülkelerle gelişen ikili ilişkilerin yanı sıra, Türkiye'nin bölgedeki rolüne duyulan ilginin yansıması olarak değerlendiriliyor.

SON DÖNEM TEMASLARDA ARTIŞ

AL Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) toplantılarında, 2018 yılından başlayarak Türkiye'nin Arap ülkelerinin içişlerine karıştığı iddiasıyla bazı aleyhte kararlar kabul edilmiş, ancak farklı seviyelerde gerçekleştirilen girişimler ve zaman içinde Mısır başta olmak üzere Arap ülkeleriyle gelişen ilişkiler neticesinde mezkûr kararlarda kullanılan dilin giderek yumuşatıldığı görüldü. Bu süre zarfında AL'yle gelişen temas ve ilişkilerimiz kapsamında, Fidan 13-14 Ekim 2023 tarihlerinde Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyarette AL Genel Sekreteri (ALGS) Ahmed Aboul Gheit'le görüştü. Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız ile AL Genel Sekreter Yardımcısı (ALGSY) Büyükelçi Hossam Zaki başkanlığında 28 Şubat 2024 tarihinde Ankara'da siyasi istişareler gerçekleştirildi, Hossam Zaki bilahare Antalya Diplomasi Forumu'na katıldı.

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