Giriş Tarihi: 09.09.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
12:12
2011’den bu yana ilk: Bakan Fidan Arap Ligi toplantısına katılacak
Türkiye güçlü, etkin ve kararlı dış politikasıyla son yıllarda yakın coğrafyasında ve daha geniş bölgede istikrar, barış ve refahın tesisi çabalarına giderek artan şekilde aktif ve somut katkı sağlıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Kahire'de düzenlenecek Arap Devletleri Ligi (AL) 162. Olağan Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına davet edildi. Fidan, katılım göstereceği toplantının açılış oturumunda, Türkiye-AL ilişkilerinin yanı sıra başta Gazze olmak üzere bölgesel meselelere değinen bir hitapta bulunacak.