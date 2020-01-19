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  • 2020 Davos’a yine “Türk malı” konforu damga vuracak

2020 ’a yine “Türk malı” konforu damga vuracak

'nin kasabasında bu yıl 50.'si düzenlenecek olan Dünya Ekonomik Forumu toplantılarında Türk malı mobilya ve duvar dekoru kullanılacak. Kongre merkezinin 40 bin metrekarelik kapalı alanında kullanılacak mobilyaların dört gün devam edecek olan kongre için özel olarak üretildiğini belirten Publicislive şirketinin Genel Müdürü Selçuk Kiper, "WEF'in dünyanın farklı ülkelerinde yapılan bölgesel toplantıların da düzenlendiği tüm kongre salonlarının mobilya ve dekorlarını da 'de üreterek gönderiyoruz" dedi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 19.01.2020 18:12 Güncelleme Tarihi: 19.01.2020 18:24
2020 Davos’a yine “Türk malı” konforu damga vuracak

'nin kasabasında bu yıl 50.'si düzenlenecek olan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantılarının 2011 yılından bu yana yapıldığı konferans merkezinin tüm mobilyaları, 'de üretilerek Davos kasabasına getirildi.

2020 Davos’a yine “Türk malı” konforu damga vuracak

Kongre merkezinin 40 bin metrekarelik kapalı alanında kullanılacak mobilyaların dört gün devam edecek olan kongre için özel olarak üretildiğini belirten Publicislive şirketinin Genel Müdürü Selçuk Kiper, "WEF'in dünyanın farklı ülkelerinde yapılan bölgesel toplantıların da düzenlendiği tüm kongre salonlarının mobilya ve dekorlarını da 'de üreterek gönderiyoruz" dedi.

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2020 Davos’a yine “Türk malı” konforu damga vuracak

Kiper, Varlık Fonu tarafından bu yıl 'ta oluşturulan Türk Evi'nin de mobilya dekorasyonun tamamını gerçekleştirdiklerini belirtti.

2020 Davos’a yine “Türk malı” konforu damga vuracak

Bu yıl 21-25 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek 50. Dünya Ekonomik Forumu toplantılarına dünyanın 100'e yakın ülkesinden 3 bini aşkın kişi katılıyor.

2020 Davos’a yine “Türk malı” konforu damga vuracak

Zirvede 'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal ve Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez'in temsil etmesi bekleniyor.

2020 Davos’a yine “Türk malı” konforu damga vuracak
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2020 Davos’a yine “Türk malı” konforu damga vuracak
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