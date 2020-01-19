2020 Davos’a yine “Türk malı” konforu damga vuracak

Kongre merkezinin 40 bin metrekarelik kapalı alanında kullanılacak mobilyaların dört gün devam edecek olan kongre için özel olarak üretildiğini belirten Publicislive şirketinin Genel Müdürü Selçuk Kiper, "WEF'in dünyanın farklı ülkelerinde yapılan bölgesel toplantıların da düzenlendiği tüm kongre salonlarının mobilya ve dekorlarını da Türkiye'de üreterek gönderiyoruz" dedi.