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Giriş Tarihi: 07.12.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 09:51

2024 için yurtdışı tatil rotası! 7 gün yıllık izin ile 40 gün tatil! İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler...

2024 yılında yalnızca 7 gün izin alarak tam 40 gün tatil yapabilirsiniz. Yurtdışı tatil planı yapmadan vizesiz gidilebilecek ülkeler listesine bir göz atın. Bu ülkelere gitmek için vize ve pasaporta ihtiyacınız yok. İşte vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkelerin listesi...

2024 için yurtdışı tatil rotası! 7 gün yıllık izin ile 40 gün tatil! İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler...

Tatil planınızı yapmadan bu iki listeye bir göz atın. 2024 yılında yalnızca 7 gün izin alınarak 40 gün tatil yapılabilecek. Planlarınıza yurtdışı rotaları eklemeyi düşünüyorsanız Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeleri sizin için derledik.

2024 için yurtdışı tatil rotası! 7 gün yıllık izin ile 40 gün tatil! İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler...

Yeni yıl yaklaşırken yıllık izinleri ile resmi tatillerini birleştirerek tatil yapmak için hesaplamalara başlandı.

BİR YILDA TOPLAM 40 GÜN İZİN...

Buna göre çalışanlar, Türkiye'de 2024 yılında 16 gün resmi tatil yapacak.

Böylece yıllık izninden bir hafta kullanan kişiler, resmi tatille birlikte 1 sene içinde 40 gün izin yapmış olacak.

Bu rakama hafta sonu izinleri de dahil...

Peki resmi tatiller hangi günlere denk geliyor.

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2024 için yurtdışı tatil rotası! 7 gün yıllık izin ile 40 gün tatil! İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler...

İşte tam liste;

Yılbaşı -1 Ocak Pazartesi - Hafta sonu ile birlikte 3 gün

Ramazan Bayramı arefe (öğleden sonra) - 9 Nisan

Ramazan Bayramı 1. gün - 10 Nisan

Ramazan Bayramı 2. gün - 11 Nisan

Ramazan Bayramı 3. gün - 12 Nisan - Salı arife, çarşamba, perşembe, cuma bayram. Pazartesi izin alarak 9 gün tatil.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 23 Nisan Salı - Pazartesi izin alarak 4 gün tatil .

Emek ve Dayanışma Günü - 1 Mayıs Çarşamba - Öncesi veya sonrası 2 gün izin alarak 5 gün tatil.

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - 19 Mayıs

Kurban Bayramı arefe (öğleden sonra) - 15 Haziran

Kurban Bayramı 1. gün - 16 Haziran Pazar

Kurban Bayramı 2. gün - 17 Haziran Pazartesi

Kurban Bayramı 3. gün - 18 Haziran Salı

Kurban Bayramı 4. gün - 19 Haziran Çarşamba - 2 gün izin alarak 9 gün tatil.

Demokrasi Bayramı - 15 Temmuz Pazartesi - Hafta sonu ile birlikte 3 gün tatil

Cumhuriyet Bayramı - 29 Ekim Salı - Pazartesi izin alınırsa 3 gün tatil

2024 için yurtdışı tatil rotası! 7 gün yıllık izin ile 40 gün tatil! İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler...

İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkelerin tam listesi:

2024 için yurtdışı tatil rotası! 7 gün yıllık izin ile 40 gün tatil! İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler...

KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER

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