365 gündür durmayan soykırım: Siyonist İsrail bir yılda 17 bini bebek ve çocuk 42 bin kişiyi şehit etti!

2 MİLYON KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

2 milyon 300 bin kişinin yaşadığı Gazze'de Filistinliler İsrail soykırımı nedeniyle yaşadıkları yerlerden ayrılmak zorunda kaldı. Aralarında "dokuz ya da on kez" yerlerinden edilenlerin de bulunduğu 1 milyon 900 binden fazla Filistinli yerlerinden edildi. Gazze'nin güneyine göçe zorlanan çocuk, kadın, yaşlı ve engellilerin de olduğu binlerce sivil, İsrail'in "güvenlik koridorları" olarak tanımladığı yollara düştü. İsrail'in 'insani koridor' iddiasıyla sivilleri ittiği bu yollar, Gazzeliler için 'ölüm koridorlarına' dönüştü.