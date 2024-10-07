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Haberler Galeri 365 gündür durmayan soykırım: Siyonist İsrail bir yılda 17 bini bebek ve çocuk 42 bin kişiyi şehit etti!
Giriş Tarihi: 07.10.2024 11:03 Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 11:03

365 gündür durmayan soykırım: Siyonist İsrail bir yılda 17 bini bebek ve çocuk 42 bin kişiyi şehit etti!

Siyonist İsrail'in 7 Ekim'de başladığı Gazze işgalinde bir yıl geride kaldı. ABD ve Avrupa ülkelerinin desteğiyle Filistin'de soykırıma imza atan İsrail'in saldırılarında 17 bini bebek ve çocuk 42 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Katliam boyutuna varan saldırılarda 902 aile yok olurken İsrail güçlerince tam 82 bin ton bomba kullanıldı!

YUSUF ÖZDEMİR
365 gündür durmayan soykırım: Siyonist İsrail bir yılda 17 bini bebek ve çocuk 42 bin kişiyi şehit etti!

Siyonist rejim tarafından, çocuk, kadın, yaşlı demeden on binlerce masum sivil acımasızca katledildi, on binlerce sivil yaralandı, sakat kaldı. Binlerce cenin daha dünyaya gözlerini açamadan anne karnında öldürüldü. Milyonlarca Gazzeli yerlerinden edildi, bir bilinmeze doğru sürüklendi. Siyonist İsrail askerleri tarafından esir alınan Filistinliler işkencelere ve tecavüzlere maruz bırakıldı. Okullar, hastaneler, sivil yerleşim alanları, ambulanslar, çadır kamplar, insani koridorlar, ibadethaneler, yardım tırları ve içme suyu temin edilen su kuyuları bile gözü dönmüş İsrail tarafından hedef ayırt edilmeksizin vuruldu, yerle bir edildi. Soykırımın en bariz göstergesi; aileler fert fert yok edildi.

365 gündür durmayan soykırım: Siyonist İsrail bir yılda 17 bini bebek ve çocuk 42 bin kişiyi şehit etti!

SOYKIRIM DAVASI DA DURDURMADI

Avrupa ve ABD'nin iki yüzlü tutumundan yüz bulan işgalci İsrail'e karşı Türkiye'nin de müdahil olmak için dilekçe verdiği, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) soykırım davası açıldı. Bu da İsrail'i durdurmadı. Gazze'yi adeta istila eden İsrail, günümüzde İşgalini Lübnan'a taşıdı. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen İsrail soykırımında bir yıl geride kaldı. SABAH, 7 Ekim'in yıl dönümünde İsrail soykırımının bir yıllık acı bilançosunu derledi.

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365 gündür durmayan soykırım: Siyonist İsrail bir yılda 17 bini bebek ve çocuk 42 bin kişiyi şehit etti!

42 BİN ŞEHİT 97 BİN YARALI

Hamas'ın operasyonunu bahane eden İsrail, Gazze'ye saldırılara başladı. Geçtiğimiz yıl 7 Ekim'den bugüne İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlen saldırılarda yaklaşık 17 bini bebek ve çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 802 Filistinli şehit oldu, 96 bin 844 kişi yaralandı. Saldırılarda binlerce Filistinli vücudundaki en az bir uzvunu kaybetti, sakat kaldı.

365 gündür durmayan soykırım: Siyonist İsrail bir yılda 17 bini bebek ve çocuk 42 bin kişiyi şehit etti!

2 MİLYON KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

2 milyon 300 bin kişinin yaşadığı Gazze'de Filistinliler İsrail soykırımı nedeniyle yaşadıkları yerlerden ayrılmak zorunda kaldı. Aralarında "dokuz ya da on kez" yerlerinden edilenlerin de bulunduğu 1 milyon 900 binden fazla Filistinli yerlerinden edildi. Gazze'nin güneyine göçe zorlanan çocuk, kadın, yaşlı ve engellilerin de olduğu binlerce sivil, İsrail'in "güvenlik koridorları" olarak tanımladığı yollara düştü. İsrail'in 'insani koridor' iddiasıyla sivilleri ittiği bu yollar, Gazzeliler için 'ölüm koridorlarına' dönüştü.

365 gündür durmayan soykırım: Siyonist İsrail bir yılda 17 bini bebek ve çocuk 42 bin kişiyi şehit etti!

902 AİLE YOK OLDU

İsrail saldırılarında soykırımı gözler önüne seren katliamlar yaşandı. Filistinli 902 aile tüm fertleri öldürülerek yok edildi. Filistinli 902 ailenin nüfus kayıtları silindi.

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