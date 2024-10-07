Giriş Tarihi: 07.10.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024
11:03
365 gündür durmayan soykırım: Siyonist İsrail bir yılda 17 bini bebek ve çocuk 42 bin kişiyi şehit etti!
Siyonist İsrail'in 7 Ekim'de başladığı Gazze işgalinde bir yıl geride kaldı. ABD ve Avrupa ülkelerinin desteğiyle Filistin'de soykırıma imza atan İsrail'in saldırılarında 17 bini bebek ve çocuk 42 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Katliam boyutuna varan saldırılarda 902 aile yok olurken İsrail güçlerince tam 82 bin ton bomba kullanıldı!