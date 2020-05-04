5 ülkenin hazırladığı Çin'i hedef gösteren Corona virüs raporu sızdı!

Uzun süredir özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından öne sürülen 'Koronavirüs Wuhan'daki laboratuvardan çıktı' iddiası gündemdekini sıcaklığını koruyor. Bu konuda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Çin yönetiminin gerçekleri gizlemek için doktorları susturduğuna dair net bulgular olduğunu belirten Pompeo, "Başkan Trump bu konuda oldukça açık. Bizim belirlediğimiz zamanda sorumlu olanlardan hesap soracağız." ifadesini kullandı.Ö te yandan yine 5 ülke istihbaratı, koronavirüs pandemisiyle ilgili Çin'i suçlayan ortak rapor biraraya getirdi. İşte haberin ilginç detayları...