5 ülkenin hazırladığı Çin'i hedef gösteren Corona virüs raporu sızdı!

Pompeo, şu ifadeleri kullandı: "Çin'in, yürüttükleri standartların altındaki laboratuvarlar ile dünyayı enfekte etme geçmişi var. Çin laboratuvarındaki başarısızlıkların bir sonucu olan virüslere ilk kez maruz kalmıyoruz. İstihbarat kuruluşları bu konuda çalışmalarına devam etmelidir ancak size bunun (Kovid-19) Wuhan'daki laboratuvardan çıktığına dair çok sayıda delil olduğunu söyleyebilirim."