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5 ülkenin hazırladığı 'i hedef gösteren Corona virüs raporu sızdı!

Uzun süredir özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından öne sürülen 'Koronavirüs Wuhan'daki laboratuvardan çıktı' iddiası gündemdekini sıcaklığını koruyor. Bu konuda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan çarpıcı açıklamalar geldi. yönetiminin gerçekleri gizlemek için doktorları susturduğuna dair net bulgular olduğunu belirten Pompeo, "Başkan Trump bu konuda oldukça açık. Bizim belirlediğimiz zamanda sorumlu olanlardan hesap soracağız." ifadesini kullandı.Ö te yandan yine 5 ülke istihbaratı, koronavirüs pandemisiyle ilgili Çin'i suçlayan ortak rapor biraraya getirdi. İşte haberin ilginç detayları...

Giriş Tarihi: 04.05.2020 07:40 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 07:53
5 ülkenin hazırladığı Çin'i hedef gösteren Corona virüs raporu sızdı!

Ülkelerin Koronavirüsle ilgili birbirlerine yönelttiği suçlamalar sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) virüsünün 'in Wuhan kentinde bulunan laboratuvardan çıktığına dair çok sayıda delil olduğunu ileri sürdü.

5 ülkenin hazırladığı Çin'i hedef gösteren Corona virüs raporu sızdı!

Amerikan haber kanalı ABC News'e konuk olan Pompeo, Kovid-19 salgınına ilişkin soruları yanıtladı.

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5 ülkenin hazırladığı Çin'i hedef gösteren Corona virüs raporu sızdı!

Pompeo, yönetiminin uluslararası ajanslarda çalışan gazetecileri ülkeden atıp, uyarılarda bulunan Çinli doktorları susturmak suretiyle Wuhan'da ortaya çıkan virüsün gizli kalması için uğraştığını ve bunun dünya genelinde yüz binlerce insanı etkilediğini vurguladı.

5 ülkenin hazırladığı Çin'i hedef gösteren Corona virüs raporu sızdı!

yönetiminin bu girişimine dair net bulgular olduğunu belirten Pompeo, "Başkan Trump bu konuda oldukça açık. Bizim belirlediğimiz zamanda sorumlu olanlardan hesap soracağız." ifadesini kullandı.

5 ülkenin hazırladığı Çin'i hedef gösteren Corona virüs raporu sızdı!

Pompeo, ABD olarak virüsün Wuhan'dan çıktığını dile getiren ilk ülke olduklarını ve bu nedenle eleştirilere maruz kaldıklarını ancak diğer ülkelerin de benzer söylemler kullanmaya başladığını belirtti.

5 ülkenin hazırladığı Çin'i hedef gösteren Corona virüs raporu sızdı!

Pompeo, şu ifadeleri kullandı: "'in, yürüttükleri standartların altındaki laboratuvarlar ile dünyayı enfekte etme geçmişi var. Çin laboratuvarındaki başarısızlıkların bir sonucu olan virüslere ilk kez maruz kalmıyoruz. İstihbarat kuruluşları bu konuda çalışmalarına devam etmelidir ancak size bunun (Kovid-19) Wuhan'daki laboratuvardan çıktığına dair çok sayıda delil olduğunu söyleyebilirim."

5 ülkenin hazırladığı Çin'i hedef gösteren Corona virüs raporu sızdı!

ÇİN'DEN VİDEOLU YANIT
ABD Başkanı 'ın " corona virüsü ile ilgili bilgileri kamuoyundan gizliyor. Corona virüsü salgınının bu denli artmasının sebebi onlar" açıklaması sonrasında Pekin yönetiminden videolu bir yanıt gelmişti.

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