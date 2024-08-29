5 yıl aradan sonra bir ilk! Bakan Fidan, AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi toplantısına katılacak

TÜRKİYE'NİN KIBRIS KONUSUNDAKİ NET TUTUMU AB'YE BİR KEZ DAHA İLETİLECEK

Gayriresmi toplantıda Türkiye'nin öncelikleri de gündemde olacak. Bakan Fidan; Gümrük Birliği'nin günün ihtiyaçlarına uygun olarak modernize edilmesi konusunda Türkiye'nin önceliklerini hatırlatacak.

Ayrıca Fidan; vizeyle ilgili sorunların giderilmesinin AB ile Türkiye arasındaki ticari, kültürel, akademik ve insani bağların sürdürülmesi açısından önemini vurgulayacak. Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki net tutumunu da AB tarafına bir kez daha iletecek.