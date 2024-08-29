Giriş Tarihi: 29.08.2024 08:55
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
09:08
5 yıl aradan sonra bir ilk! Bakan Fidan, AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi toplantısına katılacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na davet edildi. Bakan Fidan, bölgesel ve küresel tehditlere karşı Türkiye-AB iş birliğinin önemini anlatacak ve ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde irade ortaya konulması gerektiğini muhataplarına iletecek.