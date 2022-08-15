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Haberler Galeri 72 saatlik alarm! Abdülhamid Han Yunanistan'ın uykularını kaçırmaya devam ediyor: Masada yeni bir senaryo var
Giriş Tarihi: 15.08.2022 10:26 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 10:27

72 saatlik alarm! Abdülhamid Han Yunanistan'ın uykularını kaçırmaya devam ediyor: Masada yeni bir senaryo var

Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın göreve başlayacağının duyurulmasından sonra gemiye büyük ilgi gösteren Yunanistan, gemi ilk görev noktasında faaliyete başlamasına rağmen rahat değil. 72 saatlik bir alarmda olduklarını belirten Yunan basını, bugün için de endişelerinin devam ettiğini dile getirdi. Öte yandan daha önce geminin görev yeriyle ilgili 3 farklı senaryo geliştiren Yunan basını, senaryolara bir yenisini ekleyerek Abdülhamid Han'ın Evros çevresinde de görev alabileceğini iddia etti.

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72 saatlik alarm! Abdülhamid Han Yunanistan’ın uykularını kaçırmaya devam ediyor: Masada yeni bir senaryo var

Temmuz ayının ortalarında sefere çıkacağı duyurulan Türkiye'nin Abdülhamid Han sondaj gemisi 9 Ağustos'ta görevine başladı. Abdülhamid Han'ın görev yeri belli olmasına rağmen gemi halen Yunanistan'ın gündeminden düşmüyor.

72 saatlik alarm! Abdülhamid Han Yunanistan’ın uykularını kaçırmaya devam ediyor: Masada yeni bir senaryo var

Geminin olası sefer rotası ile ilgili çeşitli senaryolar ortaya koyan Yunanistan, uzun bir süre Türkiye'nin uluslararası anlaşmaları ihlal edebileceğini iddia etmişti.

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72 saatlik alarm! Abdülhamid Han Yunanistan’ın uykularını kaçırmaya devam ediyor: Masada yeni bir senaryo var

Haftalardır Abdülhamid Han'dan bahseden Ta Nea, gazetesinin manşetinde 72 saatten bahsetti. Nitekim, Yunanistan'ın cuma gününden başlayarak 72 saat boyunca Abdülhamid Han'ın hareketleri konusunda alarmda olduğu ifade edildi.

72 saatlik alarm! Abdülhamid Han Yunanistan’ın uykularını kaçırmaya devam ediyor: Masada yeni bir senaryo var

Gazete, hiçbir şüpheli durumun olmamasına rağmen, Abdülhamid Han'ın şüpheli hareketlerine dikkat çekti. Ancak, 72 saatin sonunda iddiaları doğrulanmayan Yunan basını, "Hareket endişeleri artıyor" demekle yetindi.

72 saatlik alarm! Abdülhamid Han Yunanistan’ın uykularını kaçırmaya devam ediyor: Masada yeni bir senaryo var

Ayrıca Yunan basını endişenin devam etmesinin nedeninin Pentago'nun kendilerini 15 Ağustos tarihi için uyarmış olmasına da yordu.

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