Giriş Tarihi: 15.08.2022 10:26 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 10:27

72 saatlik alarm! Abdülhamid Han Yunanistan'ın uykularını kaçırmaya devam ediyor: Masada yeni bir senaryo var

Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın göreve başlayacağının duyurulmasından sonra gemiye büyük ilgi gösteren Yunanistan, gemi ilk görev noktasında faaliyete başlamasına rağmen rahat değil. 72 saatlik bir alarmda olduklarını belirten Yunan basını, bugün için de endişelerinin devam ettiğini dile getirdi. Öte yandan daha önce geminin görev yeriyle ilgili 3 farklı senaryo geliştiren Yunan basını, senaryolara bir yenisini ekleyerek Abdülhamid Han'ın Evros çevresinde de görev alabileceğini iddia etti.