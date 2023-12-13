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Haberler Galeri 74 yıllık esaret: Kudüs! Kan, barut ve gözyaşı
Giriş Tarihi: 13.12.2023 07:26 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 07:27

74 yıllık esaret: Kudüs! Kan, barut ve gözyaşı

İsrail; 13 Aralık 1949'da yani 74 yıl önce bugün, Kudüs'ü başkent ilan ederek bitmeyen bir kavganın fitilini ateşledi. O günden beri Filistin halkı, kan ve gözyaşı içinde yaşıyor. Neredeyse bütün nesil, bu zulmün tanığı oldu. Kendi topraklarının, kendi vatanlarının üzerinde bir başka devletin kurulması, Filistinlileri bir anda yurtsuz yaptı ve dünyanın birçok yerine göçe zorladı. Gitmek istemeyenler de İsrail'in ayrımcı, baskıcı ve saldırgan işgal politikasına karşı 74 yıldır kahramanca direniyor.

Muhammed UZUN
74 yıllık esaret: Kudüs! Kan, barut ve gözyaşı

Yıllardır Filistin direnişini kıramayan İsrail, hedef gözetmeden saldırdığı halkı teslim olmaya zorluyor.

74 yıllık esaret: Kudüs! Kan, barut ve gözyaşı

2006 yılında Hizbullah ile savaşında ağır yenilgi alan İsrail, fazla kayıp vermemek için çocuk ve kadınlara saldırma yoluna gitti. Gazze'ye yönelik saldırılarında da aynı vahşeti sergiledi.

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74 yıllık esaret: Kudüs! Kan, barut ve gözyaşı

Takvim yaprakları 1947'yi gösterdiğinde, Birleşmiş Milletler; Filistin topraklarını iki devlet arasında paylaştırmayı önerdi: bir tarafta Yahudi Devleti, diğer tarafta Arap Devleti.

74 yıllık esaret: Kudüs! Kan, barut ve gözyaşı

Kudüs ise uluslararası bir şehir olarak belirlendi. Bu plan Arap devletleri tarafından reddedildi ancak İsrail 1948'de bağımsızlığını ilan etti.

74 yıllık esaret: Kudüs! Kan, barut ve gözyaşı

MUKADDES ŞEHİR KUDÜS BÖLÜNDÜ

İsrail Devleti'nin kuruluşu ilan edildiğinde Filistinliler o gün için Nekbe yani "Büyük felaket" ifadesini kullanmaya başladı.

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