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Giriş Tarihi: 19.01.2023 15:35 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 15:39

8 yaşındaki kız çocuğu elmas zengini ailesinin 300 milyonluk servetini reddetti! Nedeni de bir o kadar garip

Hindistan'ın en ünlü mücevher satıcısı ailenin 8 yaşındaki kızları Devanshi Sanghvi, ailesinin 300 milyonluk servetini Jain inancına ait bir tarikatta rahibe olabilmek için reddetti.

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8 yaşındaki kız çocuğu elmas zengini ailesinin 300 milyonluk servetini reddetti! Nedeni de bir o kadar garip

Hindistan'ın en zengin mücevher satıcısının 8 yaşındaki kızı Devanshi Sanghvi, Jain inancına ait bir tarikata girerek rahibe olmak için 300 milyonluk servetten vazgeçti.

8 yaşındaki kız çocuğu elmas zengini ailesinin 300 milyonluk servetini reddetti! Nedeni de bir o kadar garip

Hindistan'ın Surat şehrinde mücevher satıcısı Dhanesh Sanghvi'nin büyük kızı olan 8 yaşındaki Devanshi Sanghvi, Jain inancına ait bir tarikata girerek rahibe olmak için 300 milyonluk servetinden vazgeçti.

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8 yaşındaki kız çocuğu elmas zengini ailesinin 300 milyonluk servetini reddetti! Nedeni de bir o kadar garip

Ailesi de Jain inancına sahip olan Sanghvi'nin 4 gün süren tarikata kabul töreninden görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından küçük kızın fotoğrafları kısa sürede viral oldu.

8 yaşındaki kız çocuğu elmas zengini ailesinin 300 milyonluk servetini reddetti! Nedeni de bir o kadar garip

Küçük kızın bir fil tarafından taşındığına dair görüntülere yer verildi. Küçük kız yolculuğunu dün tamamladı ve tarikatın tapınağına yerleşti.

8 yaşındaki kız çocuğu elmas zengini ailesinin 300 milyonluk servetini reddetti! Nedeni de bir o kadar garip

Olaylara şahit olan bir görgü tanığı The Guardian'a verdiği demeçte "Devanshi asla televizyon ve film izlemez, alışveriş merkezlerine ve restoranlara gitmez" açıklamasında bulundu.

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