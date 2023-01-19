8 yaşındaki kız çocuğu elmas zengini ailesinin 300 milyonluk servetini reddetti! Nedeni de bir o kadar garip

Hindistan'ın en zengin mücevher satıcısının 8 yaşındaki kızı Devanshi Sanghvi, Jain inancına ait bir tarikata girerek rahibe olmak için 300 milyonluk servetten vazgeçti. Hindistan'ın Surat şehrinde mücevher satıcısı Dhanesh Sanghvi'nin büyük kızı olan 8 yaşındaki Devanshi Sanghvi, Jain inancına ait bir tarikata girerek rahibe olmak için 300 milyonluk servetinden vazgeçti. Ailesi de Jain inancına sahip olan Sanghvi'nin 4 gün süren tarikata kabul töreninden görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından küçük kızın fotoğrafları kısa sürede viral oldu. Küçük kızın bir fil tarafından taşındığına dair görüntülere yer verildi. Küçük kız yolculuğunu dün tamamladı ve tarikatın tapınağına yerleşti. Olaylara şahit olan bir görgü tanığı The Guardian'a verdiği demeçte 'Devanshi asla televizyon ve film izlemez, alışveriş merkezlerine ve restoranlara gitmez' açıklamasında bulundu. Söz konusu törenin adı 'Diksha'. Devanshi Diksha'ya katılan en genç insan oldu. Aile işlerini 1981 yılında kurdu ve yıllar içinde servetine servet kattı. Ailenin zaman zaman sosyal statülerini artırmak için çocuklarını tarikata girmeye teşvik ettiği biliniyor. Jain inancının Hindistan'da 4 milyondan fazla destekçisi var. Takipçiler genellikle vejateryen besleniyorlar, hatta bazı rahibeler ve keşişler yanlışlıkla ağızlarına böcek girmesin diye ağızlarını bir bezle kapatıyor. İnanç sistemi aşırı oruç içeren eylemler içerdiği için fazlasıyla eleştiriliyor. 2016 yılında 13 yaşında bir kız çocuğu günde yalnızca iki kere ılık su içmesine izin verildiği için iki ayın sonunda komaya girdi ve hayatını kaybetti. Polis teşkilatı ve kamu kızın ailesinin resmen cinayet işlediğini iddia etti.