Giriş Tarihi: 13.12.2024 19:50
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024
19:50
A Haber Halep Havalimanı'nda görüntüledi! İşte Esad'ın katliam uçakları
Suriye'de muhaliflerin başarılı operasyonu sonucunda 61 yıllık Baas rejimi sona erdi. Esed ve ailesi Rusya'ya sığınırken, yeni yönetimin Muhammed El-Beşir'i geçiş hükümetinin başbakanı olarak seçmesinin ardından 9lkede yeniden yapılanma resmen başladı. Sürecin başından beri bölgeden yaptığı yayınlarla tarihi görüntüleri izleyicilerine ulaştıran A Haber, Esad'ın katliam uçaklarını Halep Havalimanı'nda görüntüledi. İşte detaylar...