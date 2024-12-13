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Giriş Tarihi: 13.12.2024 19:50 Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 19:50

A Haber Halep Havalimanı'nda görüntüledi! İşte Esad'ın katliam uçakları

Suriye'de muhaliflerin başarılı operasyonu sonucunda 61 yıllık Baas rejimi sona erdi. Esed ve ailesi Rusya'ya sığınırken, yeni yönetimin Muhammed El-Beşir'i geçiş hükümetinin başbakanı olarak seçmesinin ardından 9lkede yeniden yapılanma resmen başladı. Sürecin başından beri bölgeden yaptığı yayınlarla tarihi görüntüleri izleyicilerine ulaştıran A Haber, Esad'ın katliam uçaklarını Halep Havalimanı'nda görüntüledi. İşte detaylar...

A Haber Halep Havalimanı’nda görüntüledi! İşte Esad’ın katliam uçakları

A Haber ekipleri Suriye'de Halep Havalimanı'nda, kendi halkına zulmeden Esad'ın katliam uçaklarını görüntüledi. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Esad'ın geriye enkaz haline dönmüş bir ülke bıraktığını belirterek, Halep Havalimanı'ndaki son durumu aktardı.

A Haber Halep Havalimanı’nda görüntüledi! İşte Esad’ın katliam uçakları

Ata Gündüz Kurşun, şu ifadeleri kullandı:

"Halep Havalimanı burası. Ama önce yorgun, savaştan dolayı yıkıma uğrayan Halep'i göstereceğiz. Benim sağ tarafımda kalan nokta, Halep'ten Hama'ya Humus'a oradan da Şam'a uzanan karayolu.

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A Haber Halep Havalimanı’nda görüntüledi! İşte Esad’ın katliam uçakları

Ama Ortadoğu'nun ve dünyanın bu kadim kenti, bugüne kadar savaşlardan çok çekti. Her bir tarafta bu tür yıkık binalara rastlamak mümkün.

Halep Havalimanı ise adeta uçak çöplüğüne dönüştü. Her bir tarafımda savaş uçakları var. Burada muhalifler ve vatandaşlar var. Pisti görüyorsunuz. Bu şekilde selfie yapanlar var. Kokpite binenler var. Uçağın üzerinde kanlar var.

A Haber Halep Havalimanı’nda görüntüledi! İşte Esad’ın katliam uçakları

"ESAD GERİYE ENKAZ HALİNE DÖNMÜŞ BİR ÜLKE BIRAKTI"

61 yıllık bir Baas rejiminden bahsediyoruz. Hafız Esad'la başlayan ve oğlu Beşşar Esad'la birlikte. devam eden o kanlı miras artık Suriye'de son buldu. Esad kaçtı. Geriye enkaz haline dönmüş bir ülke bıraktı.

A Haber Halep Havalimanı’nda görüntüledi! İşte Esad’ın katliam uçakları

Bazı uçakların kuyruk kısmı yok. Arkada yine farklı bir uçak var. Askeri uçaklar da var. Daha da ileride yolcu uçaklarını görmek mümkün."

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