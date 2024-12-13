A Haber Halep Havalimanı’nda görüntüledi! İşte Esad’ın katliam uçakları

Ama Ortadoğu'nun ve dünyanın bu kadim kenti, bugüne kadar savaşlardan çok çekti. Her bir tarafta bu tür yıkık binalara rastlamak mümkün.

Halep Havalimanı ise adeta uçak çöplüğüne dönüştü. Her bir tarafımda savaş uçakları var. Burada muhalifler ve vatandaşlar var. Pisti görüyorsunuz. Bu şekilde selfie yapanlar var. Kokpite binenler var. Uçağın üzerinde kanlar var.