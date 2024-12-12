Giriş Tarihi: 12.12.2024 13:03
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024
13:06
A Haber Sednaya zindanlarında: Yeni ölüm hücreleri gün yüzüne çıktı! Duvarların arkasına inşa etmişler…
Son dakika haberleri: Suriye'de Esad rejimi tarafından sıkı şekilde korunan cezaevlerinden "insan mezbahası" olarak adlandırılan Sednaya Hapishanesi'nde tutulan mahkumların maruz kaldığı işkence ve baskılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bölgede adım adım iz süren A Haber ekibi, hapishane duvarlarının arkasına inşa edilmiş gizli hücrelerin keşif anına tanık oldu.