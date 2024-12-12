Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri A Haber Sednaya zindanlarında: Yeni ölüm hücreleri gün yüzüne çıktı! Duvarların arkasına inşa etmişler…
Giriş Tarihi: 12.12.2024 13:03 Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 13:06

A Haber Sednaya zindanlarında: Yeni ölüm hücreleri gün yüzüne çıktı! Duvarların arkasına inşa etmişler…

Son dakika haberleri: Suriye'de Esad rejimi tarafından sıkı şekilde korunan cezaevlerinden "insan mezbahası" olarak adlandırılan Sednaya Hapishanesi'nde tutulan mahkumların maruz kaldığı işkence ve baskılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bölgede adım adım iz süren A Haber ekibi, hapishane duvarlarının arkasına inşa edilmiş gizli hücrelerin keşif anına tanık oldu.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
A Haber Sednaya zindanlarında: Yeni ölüm hücreleri gün yüzüne çıktı! Duvarların arkasına inşa etmişler…

Son dakika haberleri: Suriye'de Beşar Esad rejimi tarafından sıkı şekilde korunan cezaevlerinden biri olan ve uzun yıllar boyunca içerde tutulan mahkumların maruz kaldığı işkence ve baskılar nedeniyle "insan mezbahası" olarak adlandırılan Sednaya Hapishanesi'nin korkunç gerçekleri gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

A Haber Sednaya zindanlarında: Yeni ölüm hücreleri gün yüzüne çıktı! Duvarların arkasına inşa etmişler…

Uluslararası kuruluşların yayımladığı raporlara göre, başkent Şam'a 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve çöken rejimin Savunma Bakanlığına bağlı Sednaya Askeri Hapishanesinin Mart 2011'deki olayların ardından rejim karşıtı barışçıl göstericiler ve rejim karşıtı askeri unsurların tutulduğu üsse dönüştüğü belirtiliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
A Haber Sednaya zindanlarında: Yeni ölüm hücreleri gün yüzüne çıktı! Duvarların arkasına inşa etmişler…

Raporlarda, cezaevinde devrilen rejim yetkililerinin alıkoydukları binlerce kişinin öldürülmesini sessiz ve sistematik şekilde organize ettikleri aktarılıyor.

A Haber Sednaya zindanlarında: Yeni ölüm hücreleri gün yüzüne çıktı! Duvarların arkasına inşa etmişler…

Rejimin, cezaevinde "toplu idam" yoluyla yargısız infazlar gerçekleştirdiğini ortaya koyan raporlarda, 2011 ile 2015 yılları arasında her hafta, bazen de iki haftada bir yaklaşık 50 kişinin asıldığı kaydedildi.

A Haber Sednaya zindanlarında: Yeni ölüm hücreleri gün yüzüne çıktı! Duvarların arkasına inşa etmişler…

Raporlar, ayrıca rejimin, Sednaya'da alıkoyduklarını kasıtlı şekilde insanlık dışı koşullarda tuttuğunu, onlara defalarca işkence yaptığını ve sistematik olarak yiyecek, su, ilaç ve tıbbi bakımdan mahrum bıraktığını gösteriyor.

SON DAKİKA