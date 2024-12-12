A Haber Sednaya zindanlarında: Yeni ölüm hücreleri gün yüzüne çıktı! Duvarların arkasına inşa etmişler…

Son dakika haberleri: Suriye'de Beşar Esad rejimi tarafından sıkı şekilde korunan cezaevlerinden biri olan ve uzun yıllar boyunca içerde tutulan mahkumların maruz kaldığı işkence ve baskılar nedeniyle "insan mezbahası" olarak adlandırılan Sednaya Hapishanesi'nin korkunç gerçekleri gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.