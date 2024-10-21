ABD’den ikiyüzlü ateşkes çabaları: İsrail saldırılarını yoğunlaştırdı – Üst düzey Siyonist general öldürüldü

"ABD SEÇİMLERİ ÖNCESİ ATEŞKES SAĞLAMAK İÇİN SON ŞANS"

Berri, hafta sonu El Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, Hochstein'ın ziyaretinin "ABD seçimleri öncesi ateşkes sağlamak için son şans" olduğunu belirterek, Hizbullah ile İsrail arasındaki son kanlı çatışmayı 2006'da sonlandıran Birleşmiş Milletler'in 1701 sayılı kararında yapılacak her türlü değişikliği reddedeceğini ifade etti.