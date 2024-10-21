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Giriş Tarihi: 21.10.2024 11:50 Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 11:58

ABD’den ikiyüzlü ateşkes çabaları: İsrail saldırılarını yoğunlaştırdı – Üst düzey Siyonist general öldürüldü

İşgalci İsrail 7 Ekim 2023'den beri Gazze'deki katliamlarını sürdürüyor. Filistin'de soykırım yapmaktan çekinmeyen Katil İsrail, geçtiğimiz aylarda Lübnan'a da saldırmaya başladı. Hem Lübnan'da hem de Gazze'de düşmanlarının üst düzey liderlerine suikast gerçekleştiren Siyonist rejim, en son yaptığı operasyonda Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar'ı şehit etmişti. ABD'nin iddia ettiğine göre, bu gelişme ateşkes için umutları artırdı. Ancak ABD yetkilileri barış için çabalamasına rağmen Tel Aviv, bölgedeki saldırılarını yoğunlaştırıyor.

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ABD’den ikiyüzlü ateşkes çabaları: İsrail saldırılarını yoğunlaştırdı – Üst düzey Siyonist general öldürüldü

Yahya Sinvar'ın geçtiğimiz günlerde şehit edilmesinin ardından ABD yetkilileri ateşkes için harekete geçti.

ABD’den ikiyüzlü ateşkes çabaları: İsrail saldırılarını yoğunlaştırdı – Üst düzey Siyonist general öldürüldü

SUKUNETİ SAVUNUYOR

ABD temsilcisi Amos Hochstein'ın, Beyrut'ta pazartesi günü İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkes koşullarını konuşmak için Lübnanlı yetkililerle görüşmesi bekleniyor.

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ABD’den ikiyüzlü ateşkes çabaları: İsrail saldırılarını yoğunlaştırdı – Üst düzey Siyonist general öldürüldü

Hochstein, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah ve Gazze'de Hamas liderlerini öldürdüğü bir yıllık çatışmaların ardından sükuneti savunurken, ABD, artan can kayıplarına rağmen İsrail'e sarsılmaz desteğini sürdüreceğini açıkça belirtti.

ABD’den ikiyüzlü ateşkes çabaları: İsrail saldırılarını yoğunlaştırdı – Üst düzey Siyonist general öldürüldü

"ABD SEÇİMLERİ ÖNCESİ ATEŞKES SAĞLAMAK İÇİN SON ŞANS"

Berri, hafta sonu El Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, Hochstein'ın ziyaretinin "ABD seçimleri öncesi ateşkes sağlamak için son şans" olduğunu belirterek, Hizbullah ile İsrail arasındaki son kanlı çatışmayı 2006'da sonlandıran Birleşmiş Milletler'in 1701 sayılı kararında yapılacak her türlü değişikliği reddedeceğini ifade etti.

ABD’den ikiyüzlü ateşkes çabaları: İsrail saldırılarını yoğunlaştırdı – Üst düzey Siyonist general öldürüldü

THAAD HAVA SAVUNMA SİSTEMİ İSRAİL'DE

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kiev'e yaptığı ziyarette, ABD ordusunun gelişmiş füze savunma sistemini İsrail'e gönderdiğini ve sistemin artık "yerinde" olduğunu aktardı.

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