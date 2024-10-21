Giriş Tarihi: 21.10.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024
11:58
ABD’den ikiyüzlü ateşkes çabaları: İsrail saldırılarını yoğunlaştırdı – Üst düzey Siyonist general öldürüldü
İşgalci İsrail 7 Ekim 2023'den beri Gazze'deki katliamlarını sürdürüyor. Filistin'de soykırım yapmaktan çekinmeyen Katil İsrail, geçtiğimiz aylarda Lübnan'a da saldırmaya başladı. Hem Lübnan'da hem de Gazze'de düşmanlarının üst düzey liderlerine suikast gerçekleştiren Siyonist rejim, en son yaptığı operasyonda Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar'ı şehit etmişti. ABD'nin iddia ettiğine göre, bu gelişme ateşkes için umutları artırdı. Ancak ABD yetkilileri barış için çabalamasına rağmen Tel Aviv, bölgedeki saldırılarını yoğunlaştırıyor.