ABD basını açık açık yazdı: KAAN F-35’e rakip oluyor! Yerli üretim savaş uçağına büyük ilgi

KAAN savaş uçağının komşu ülkeler için iyi bir alternatif olarak görüldüğü de haberde yer aldı. Newsweek, "KAAN'ın 2024'te ilk test uçuşunu gerçekleştirmesinden bu yana, uçağa yönelik ilgi giderek artıyor." ifadelerini kullandı.