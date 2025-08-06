Giriş Tarihi: 06.08.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025
10:06
ABD basını açık açık yazdı: KAAN F-35’e rakip oluyor! Yerli üretim savaş uçağına büyük ilgi
Türkiye'nin yerli üretim savaş uçağı KAAN dünya genelinde ilgi çekmeye devam ediyor. ABD medyası, KAAN jetinin F-35'e rakip olacağını ve birçok ülke için iyi bir alternatif olduğunu yazdı. Newsweek dergisi, Türkiye'nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığı büyük ölçüde azalttığını ve Ankara'nın ABD, Rusya ve Çin'in hakimiyetindeki bir alanda güç kazandığını bildirdi.