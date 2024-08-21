ABD basınında itiraf! ‘Çöküşün eşiğindeyiz’ diyerek duyurdular… İran’dan beklenen açıklama geldi

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Blinken, "ABD, İsrail'in Gazze'de uzun süreli işgalini kabul etmiyor. Mutabakat, İsrail ordusunun konumu ve Gazze'den çekilmesi hususundaki program konusunda çok açık. İsrail, bunu kabul etti." dedi. Blinken, İsrail başta olmak üzere ateşkes ve esir takasının sağlanmasının herkesin yararına olduğunu dile getirdi. Çatışmanın diğer bölgelere yayılmamasını sağlamaları gerektiğine işaret eden Blinken, "Gazze, kuzeyde, Lübnan'da ve Hizbullah konusunda daha iyi bir yere ulaşmak için birçok yönden anahtar konumunda. Kızıldeniz'de Husiler ile gerilimin düşürülmesi, İsrail ile Suudi Arabistan arasında iki ülkenin de çıkarına olacak normalleşme anlaşmasının sağlanıp sağlanamayacağının değerlendirilmesi için anahtar noktada." değerlendirmesinde bulundu.