Giriş Tarihi: 21.08.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
10:51
ABD basınında itiraf! ‘Çöküşün eşiğindeyiz’ diyerek duyurdular… İran’dan beklenen açıklama geldi
İsrail'in Gazze işgaliyle birlikte başlayan kaos adım adım büyüyor. İşgalci İsrail güçleri ile Hizbullah ve İran arasında artan tansiyon, ateşkes görüşmelerini de sekteye uğrattı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken Politico dergisine konuşan kaynaklar, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Öte yandan İran, beklenen misilleme saldırısına ilişkin bir son dakika açıklamasında bulundu.