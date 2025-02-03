ABD basınından Trump’a şok sözler: “ Tarihin en aptal savaşı!”

ABD BASINI YENİ TARİFELERİN ZARARLARINI YAZDI

Bu zamana kadarki ticari ilişkilerin tüm tarafların çıkarına olduğu belirtilen yazıda, ek gümrük vergilerinin otomotivden tarıma birçok sektörü olumsuz etkileyeceğinin altı çizildi.