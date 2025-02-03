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Giriş Tarihi: 03.02.2025 14:46 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 14:46

ABD basınından Trump’a şok sözler: “ Tarihin en aptal savaşı!”

ABD Başkanı Donald Trump yakın zamanda Meksika, Kanada ve Çin'e yeni gümrük vergileri getiren kararnameyi imzalamıştı. Washington'un tarife kararı komşu ülkelerde tepkiyle karşılanmıştı ve Cumhuriyetçi liderin hamlesine karşılık misilleme adımları atılmıştı. ABD basını yaşanan son gelişmeleri "tarihin en aptal ticaret savaşı" olarak nitelendirdi ve Trump'ı ağır eleştirilere tuttu.

AA
ABD basınından Trump’a şok sözler: Tarihin en aptal savaşı!

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'den ithal edilen mallara ek gümrük vergisi getirmesini ağır bir dille eleştirdi.

ABD basınından Trump’a şok sözler: Tarihin en aptal savaşı!

"TARİHTEKİ EN APTAL TİCARET SAVAŞI"

WSJ yayın kurulunun imzasını taşıyan yazıda, Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e ek gümrük vergisi getiren kararnamesi eleştirildi.

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ABD basınından Trump’a şok sözler: Tarihin en aptal savaşı!

Trump'ın, söz konusu ülkelerden ithal edilen mallara tarife uygulamasını öngören kararnamenin "anlamsız" olduğu kaydedilen yazıda, bu durumun "tarihteki en aptal ticaret savaşı" olduğu vurgulandı.

ABD basınından Trump’a şok sözler: Tarihin en aptal savaşı!

ABD BASINI YENİ TARİFELERİN ZARARLARINI YAZDI

Bu zamana kadarki ticari ilişkilerin tüm tarafların çıkarına olduğu belirtilen yazıda, ek gümrük vergilerinin otomotivden tarıma birçok sektörü olumsuz etkileyeceğinin altı çizildi.

ABD basınından Trump’a şok sözler: Tarihin en aptal savaşı!

WSJ'nin yazısında, 4 Şubat'ta uygulamaya girmesi planlanan kararname için "ABD'ye uyuşturucu akışını engellemek ve ülkenin güvenliğini artırmanın gerekçe gösterildiği" ancak ABD'deki uyuşturucu kaçakçılığı sorununun yeni olmadığı aktarıldı.

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