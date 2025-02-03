Giriş Tarihi: 03.02.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
14:46
ABD basınından Trump’a şok sözler: “ Tarihin en aptal savaşı!”
ABD Başkanı Donald Trump yakın zamanda Meksika, Kanada ve Çin'e yeni gümrük vergileri getiren kararnameyi imzalamıştı. Washington'un tarife kararı komşu ülkelerde tepkiyle karşılanmıştı ve Cumhuriyetçi liderin hamlesine karşılık misilleme adımları atılmıştı. ABD basını yaşanan son gelişmeleri "tarihin en aptal ticaret savaşı" olarak nitelendirdi ve Trump'ı ağır eleştirilere tuttu.