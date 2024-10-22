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Giriş Tarihi: 22.10.2024 10:14 Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 10:14

ABD Başkanı Biden endişeli: İsrail gizli saldırı planının detayları ortaya çıktı: Uzun menzilli füze detayı

Geçtiğimiz haftalarda İran, Katil İsrail'e füze saldırısı gerçekleştirmişti. Saldırı sonrası, Siyonist İsrail'in vereceği karşılık bekleniyordu. Yakın bir zamanda, İsrail'in misilleme planıyla ilgili gizli belgeler ifşa oldu. Belgeler, ABD kaynaklı sızdırıldı ve ardından Washington konu hakkında soruşturma açtı. Belgelerin içeriğiyle ilgili yeni detaylar da gözler önüne serildi.

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ABD Başkanı Biden endişeli: İsrail gizli saldırı planının detayları ortaya çıktı: Uzun menzilli füze detayı

Cuma günü İsrail'in, İran'a yönelik gizli planlarını içeren belgeler sızmıştı. Belgeler, İran merkezli Telegram kanalı tarafında paylaşıldı. ABD'li soruşturmacılar son derece gizli istihbarat belgelerini kimin ortaya çıkardığını araştırıyor.

ABD Başkanı Biden endişeli: İsrail gizli saldırı planının detayları ortaya çıktı: Uzun menzilli füze detayı

ABD'NİN DEĞERLENDİRMELERİ YER ALIYOR

Belgelerde, ABD'nin, İsrail'in İran'a saldırı planına ilişkin değerlendirmeleri yer alıyor. Değerlendirme uydu görüntülerinin yorumlanması ve diğer istihbarat verilerine dayanıyor. Yetkililer, belgelerin bir siber saldırı sonucu mu yoksa kasıtlı bir sızdırılma sonucu mu yayınlandığını henüz belirleyemediklerini aktardı.

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ABD Başkanı Biden endişeli: İsrail gizli saldırı planının detayları ortaya çıktı: Uzun menzilli füze detayı

Belgelerin gerçek olup olmadığı ile ilgili şüpheler vardı. Ancak askeri analistler, başlıklarda kullanılan ifadelerin güvenilir göründüğünü ve geçmişte ortaya çıkan benzer gizli belgelerle tutarlı olduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Biden endişeli: İsrail gizli saldırı planının detayları ortaya çıktı: Uzun menzilli füze detayı

BELGELER SADECE BEŞ ÜLKEYLE PAYLAŞILIYORDU

Belgelerin, düzenli olarak istihbarat paylaşımında bulunan ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan oluşan "Beş Göz" ittifakındaki istihbarat teşkilatlarına dağıtıldığı görüldü.

ABD Başkanı Biden endişeli: İsrail gizli saldırı planının detayları ortaya çıktı: Uzun menzilli füze detayı

BELGELERİN İÇERİĞİYLE İLGİLİ YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

ABD Ulusal Jeouzamsal İstihbarat Ajansı'nın 15-16 Ekim tarihlerinde analiz ettiği istihbarat bilgilerine dayanarak, İsrail'in İran'daki hedefleri vurma hazırlıklarına ilişkin gizli ABD değerlendirmesi ortaya çıktı.

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