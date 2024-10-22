Giriş Tarihi: 22.10.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024
10:14
ABD Başkanı Biden endişeli: İsrail gizli saldırı planının detayları ortaya çıktı: Uzun menzilli füze detayı
Geçtiğimiz haftalarda İran, Katil İsrail'e füze saldırısı gerçekleştirmişti. Saldırı sonrası, Siyonist İsrail'in vereceği karşılık bekleniyordu. Yakın bir zamanda, İsrail'in misilleme planıyla ilgili gizli belgeler ifşa oldu. Belgeler, ABD kaynaklı sızdırıldı ve ardından Washington konu hakkında soruşturma açtı. Belgelerin içeriğiyle ilgili yeni detaylar da gözler önüne serildi.