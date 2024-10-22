ABD Başkanı Biden endişeli: İsrail gizli saldırı planının detayları ortaya çıktı: Uzun menzilli füze detayı

ABD'NİN DEĞERLENDİRMELERİ YER ALIYOR

Belgelerde, ABD'nin, İsrail'in İran'a saldırı planına ilişkin değerlendirmeleri yer alıyor. Değerlendirme uydu görüntülerinin yorumlanması ve diğer istihbarat verilerine dayanıyor. Yetkililer, belgelerin bir siber saldırı sonucu mu yoksa kasıtlı bir sızdırılma sonucu mu yayınlandığını henüz belirleyemediklerini aktardı.