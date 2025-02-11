Giriş Tarihi: 11.02.2025 21:54
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
22:49
ABD Başkanı Trump'tan skandal Gazze çıkışı! "Bu projeyi hayata geçireceğiz"
Gazze'yi ele geçirmek ve Filistinlileri bölgeden sürgün etmek isteyen ABD Başkanı Trump skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Trump, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüşmesinde, Gazze'yi "ABD'nin yetkisi altına" alacaklarını kaydederek, "Gazze'yi devralacağız ve orayı elimizde tutacağız." dedi. Trump'ın sürgün planıyla ilgili net konuşamayan Kral Abdullah ise, "Mısırlıların görüşlerini ortaya koymalarını bekleyelim." değerlendirmesini yaptı.