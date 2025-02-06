Giriş Tarihi: 06.02.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
09:28
ABD bunu konuşuyor: 'USAID' sonrası şimdi de 'DOGE' krizi! "Elon Musk'a bu yetkiyi nasıl verdiniz?"
Amerika Birleşik Devletleri'nde Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) krizinin ardından şimdi de Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimliliği Departmanınına "hassas ödeme sistemi verilerine ve gizli bilgilere erişim yetkisi" verilmesi krizi yaşanıyor. Donald Trump'ın A takımındaki Elon Musk'a tepki gösteren demokratlar, ABD vatandaşlarının kişisel mahremiyetinin riske girebileceği uyarısını yaptı.