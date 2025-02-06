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Haberler Galeri ABD bunu konuşuyor: 'USAID' sonrası şimdi de 'DOGE' krizi! "Elon Musk'a bu yetkiyi nasıl verdiniz?"
Giriş Tarihi: 06.02.2025 09:20 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 09:28

ABD bunu konuşuyor: 'USAID' sonrası şimdi de 'DOGE' krizi! "Elon Musk'a bu yetkiyi nasıl verdiniz?"

Amerika Birleşik Devletleri'nde Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) krizinin ardından şimdi de Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimliliği Departmanınına "hassas ödeme sistemi verilerine ve gizli bilgilere erişim yetkisi" verilmesi krizi yaşanıyor. Donald Trump'ın A takımındaki Elon Musk'a tepki gösteren demokratlar, ABD vatandaşlarının kişisel mahremiyetinin riske girebileceği uyarısını yaptı.

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ABD bunu konuşuyor: ’USAID’ sonrası şimdi de ’DOGE’ krizi! Elon Musk’a bu yetkiyi nasıl verdiniz?

ABD'de Senato İstihbarat Komitesindeki Demokrat Senatörler, Hazine Bakanlığının, iş insanı Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimliliği Departmanına (DOGE) "hassas ödeme sistemi verilerine ve gizli bilgilere erişim yetkisi" vermesine tepki göstererek açıklama talep etti.

ABD bunu konuşuyor: ’USAID’ sonrası şimdi de ’DOGE’ krizi! Elon Musk’a bu yetkiyi nasıl verdiniz?

Senato İstihbarat Komitesindeki Demokrat Senatörler, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles'a, DOGE personeline verilen yetkiye ilişkin mektup yazdı.

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ABD bunu konuşuyor: ’USAID’ sonrası şimdi de ’DOGE’ krizi! Elon Musk’a bu yetkiyi nasıl verdiniz?

ABD VATANDAŞLARI RİSKE GİREBİLİR

Mektupta, söz konusu bilgilerin "kasıtlı ya da ihmal sonucu yanlış kullanılması halinde ulusal güvenliğin ve ABD'li vatandaşların kişisel mahremiyetinin riske girebileceği" uyarısında bulunuldu.

ABD bunu konuşuyor: ’USAID’ sonrası şimdi de ’DOGE’ krizi! Elon Musk’a bu yetkiyi nasıl verdiniz?

DOGE çalışanlarının, verilerin kötüye kullanılma olasılığının nasıl azaltacağı ve gizli bilgilerin korunması amacıyla ne gibi önlemler alınacağını görüşmek üzere istihbarat yetkilileriyle bir araya gelip gelmediği konusunda açıklama talep edilen mektupta, bu bilgilerin "diğer ülkelerin gizli servisleri için son derece değerli olduğu, bilgilerin kaybolması halinde terörizmi ve ABD'ye yönelik diğer tehditleri önlemeye yönelik çabaların baltalanabileceği" belirtildi.

ABD bunu konuşuyor: ’USAID’ sonrası şimdi de ’DOGE’ krizi! Elon Musk’a bu yetkiyi nasıl verdiniz?

Mektupta, "DOGE bünyesinde resmi olarak işe alınan kişilere, DOGE'nin hangi yetki ya da düzenlemeler çerçevesinde faaliyet gösterdiğine, gizli verilere ve ABD'lilerin kişisel bilgilerine görünüşte sınırsız erişim sağlanmadan önce personelin ve temsilcilerin nasıl incelendiğine dair Kongre'ye ya da kamuoyuna hiçbir bilgi verilmemiştir." ifadesine yer verildi.

Mektup, İstihbarat Komitesinde görev yapan 7 Demokratın yanı sıra Maine Senatörü Angus King tarafından imzalandı.

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