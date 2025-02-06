ABD bunu konuşuyor: 'USAID' sonrası şimdi de 'DOGE' krizi! "Elon Musk'a bu yetkiyi nasıl verdiniz?"

DOGE çalışanlarının, verilerin kötüye kullanılma olasılığının nasıl azaltacağı ve gizli bilgilerin korunması amacıyla ne gibi önlemler alınacağını görüşmek üzere istihbarat yetkilileriyle bir araya gelip gelmediği konusunda açıklama talep edilen mektupta, bu bilgilerin "diğer ülkelerin gizli servisleri için son derece değerli olduğu, bilgilerin kaybolması halinde terörizmi ve ABD'ye yönelik diğer tehditleri önlemeye yönelik çabaların baltalanabileceği" belirtildi.