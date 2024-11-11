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Giriş Tarihi: 11.11.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 11:16

ABD ‘Derin Devleti’ tedirgin! Trump’ın iktidara geldikten sonra ne yapacağı belli oldu: Ordu ve federal çalışanlar tasfiye edilecek

ABD'de geçtiğimiz günlerdeki seçim yarışını Donald Trump kazandı. Trump'ın ocak ayında göreve başlaması bekleniliyor. Yeni liderin iktidara tam olarak hakim olduktan sonra hangi politikaları güdeceği konusunda soru işaretleri vardı. Trump'ın kampanya sürecindeki vaatleri ve bazı uzmanların söylemleri Amerikan siyasetinin geleceğini netleştirdi. Cumhuriyetçi yönetimin "Derin Devlet" ile mücadele edeceği ve birçok ordu ve federal çalışanı görevden alacağı tahmin ediliyor. Bu durumun iç karışıklığa neden olabileceği konusunda derin endişe duyuluyor.

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ABD ‘Derin Devleti’ tedirgin! Trump’ın iktidara geldikten sonra ne yapacağı belli oldu: Ordu ve federal çalışanlar tasfiye edilecek

ABD'nin seçilmiş yeni Başkanı Donald Trump'ın kesin olarak iktidara geldiği gün ne yapacağı merak konusu. Şimdiden Trump'ın bazı söylemleri ve uzmanların iddiaları ABD siyasetini, yeni liderin dönemi daha başlamadan çalkaladı.

ABD ‘Derin Devleti’ tedirgin! Trump’ın iktidara geldikten sonra ne yapacağı belli oldu: Ordu ve federal çalışanlar tasfiye edilecek

TRUMP'IN PLANI

Trump'ın ilk gün yapacakları listesinde göçmenlerin toplu sınır dışı edilmesini başlatmak, Biden yönetiminin eğitim politikalarını geri almak, kendisine karşı gizlice çalıştığına inandığı binlerce federal çalışanı kovmak suretiyle federal hükümeti yeniden şekillendirmek ve 6 Ocak 2021'de Kongre Binası'ndaki isyandaki rolleri nedeniyle tutuklanan kişileri affetmek yer alıyor.

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ABD ‘Derin Devleti’ tedirgin! Trump’ın iktidara geldikten sonra ne yapacağı belli oldu: Ordu ve federal çalışanlar tasfiye edilecek

DAVALARI SONLANDIRACAK

Trump, göreve başladıktan "iki saniye içinde" kendisine karşı iki federal davayı yürüten özel danışman Jack Smith'i görevden alacağını söyledi. Smith, görevdeki başkanların kovuşturulamayacağını söyleyen uzun süredir devam eden Adalet Bakanlığı politikası nedeniyle davaları nasıl sonlandıracağını değerlendiriyor.

ABD ‘Derin Devleti’ tedirgin! Trump’ın iktidara geldikten sonra ne yapacağı belli oldu: Ordu ve federal çalışanlar tasfiye edilecek

Trump, New York'ta bir rüşvet davasında aldığı mahkumiyet kararını affedemez, ancak seçilmiş başkan statüsünü kullanarak ağır suçtan aldığı mahkumiyeti iptal ettirmeye veya sildirmeye ve olası bir hapis cezasından kurtulmaya çalışabilir.

ABD ‘Derin Devleti’ tedirgin! Trump’ın iktidara geldikten sonra ne yapacağı belli oldu: Ordu ve federal çalışanlar tasfiye edilecek

Trump'ın seçim müdahalesiyle suçlandığı Georgia'daki bir dava, muhtemelen ayakta kalan tek ceza davası olacak. Muhtemelen başkanlık döneminin sonuna, yani en azından 2029'a kadar beklemeye alınacak.

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