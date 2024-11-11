Giriş Tarihi: 11.11.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024
11:16
ABD ‘Derin Devleti’ tedirgin! Trump’ın iktidara geldikten sonra ne yapacağı belli oldu: Ordu ve federal çalışanlar tasfiye edilecek
ABD'de geçtiğimiz günlerdeki seçim yarışını Donald Trump kazandı. Trump'ın ocak ayında göreve başlaması bekleniliyor. Yeni liderin iktidara tam olarak hakim olduktan sonra hangi politikaları güdeceği konusunda soru işaretleri vardı. Trump'ın kampanya sürecindeki vaatleri ve bazı uzmanların söylemleri Amerikan siyasetinin geleceğini netleştirdi. Cumhuriyetçi yönetimin "Derin Devlet" ile mücadele edeceği ve birçok ordu ve federal çalışanı görevden alacağı tahmin ediliyor. Bu durumun iç karışıklığa neden olabileceği konusunda derin endişe duyuluyor.