ABD emri verdi! Rusya Ukrayna savaşında yeni gelişme: Ordu baskı altında

UKRAYNA ORDUSUNUN ASKER SIKINTISI

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, çarşamba günü yaptığı açıklamada, görevden ayrılmak üzere olan Demokrat yönetimin Ukrayna'nın seferberlik yaşını şu anki 25'ten 18'e düşürmesini istediğini bildirdi. Böylelikle Rusya ile yaklaşık üç yıldır süren savaşta sayıca az olan Ukrayna'nın erkek havuzu genişletilmiş olacak.