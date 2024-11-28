Giriş Tarihi: 28.11.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024
11:20
ABD emri verdi! Rusya Ukrayna savaşında yeni gelişme: Ordu baskı altında
Rusya Ukrayna savaşında birkaç haftadır sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cephedeki hareketlilik bölgedeki kaosu tırmandırırken, Ukrayna ordusunun Moskova'ya karşı direnmesi için daha fazla askere ihtiyaç duyduğu ortaya çıktı. Kiev'e her türlü mali desteği sağlayan Washington, Zelenskiy'e çatışmaya girecek personelin sayısını artırması yönünde yoğun baskı yapıyor. Öte yandan, ABD istihbaratına göre Doğu Avrupa'daki çatışmada gerilim yükselmesine rağmen bir nükleer savaş riskinin artığı yönündeki ihtimallerin düşük olduğu değerlendirildi.