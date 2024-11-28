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Giriş Tarihi: 28.11.2024 10:40 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 11:20

ABD emri verdi! Rusya Ukrayna savaşında yeni gelişme: Ordu baskı altında

Rusya Ukrayna savaşında birkaç haftadır sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cephedeki hareketlilik bölgedeki kaosu tırmandırırken, Ukrayna ordusunun Moskova'ya karşı direnmesi için daha fazla askere ihtiyaç duyduğu ortaya çıktı. Kiev'e her türlü mali desteği sağlayan Washington, Zelenskiy'e çatışmaya girecek personelin sayısını artırması yönünde yoğun baskı yapıyor. Öte yandan, ABD istihbaratına göre Doğu Avrupa'daki çatışmada gerilim yükselmesine rağmen bir nükleer savaş riskinin artığı yönündeki ihtimallerin düşük olduğu değerlendirildi.

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ABD emri verdi! Rusya Ukrayna savaşında yeni gelişme: Ordu baskı altında

ABD, Rusya Ukrayna savaşı başladığından beri Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e her türlü desteği sağlıyor. Yakın zamanda uzun menzilli füzeleri de Kiev'in hizmetine sunan Biden yönetiminin, Ukrayna'nın asker sayısından şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

ABD emri verdi! Rusya Ukrayna savaşında yeni gelişme: Ordu baskı altında

SEFERBERLİK YAŞI İLİŞKİLERİ ZEDELİYOR

ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetimi, Ukrayna'yı ordunun mevcudunu artırmak amacıyla daha fazla asker görevlendirmesi ve seferberlik yasasını 18 yaşındakilerin bile askere alınmasına olanak sağlayacak şekilde yenilemesi konusunda baskı yapıyor.

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ABD emri verdi! Rusya Ukrayna savaşında yeni gelişme: Ordu baskı altında

UKRAYNA ORDUSUNUN ASKER SIKINTISI

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, çarşamba günü yaptığı açıklamada, görevden ayrılmak üzere olan Demokrat yönetimin Ukrayna'nın seferberlik yaşını şu anki 25'ten 18'e düşürmesini istediğini bildirdi. Böylelikle Rusya ile yaklaşık üç yıldır süren savaşta sayıca az olan Ukrayna'nın erkek havuzu genişletilmiş olacak.

ABD emri verdi! Rusya Ukrayna savaşında yeni gelişme: Ordu baskı altında

Yetkili, Ukrayna'nın şu anki durumunda daha fazla askere ihtiyaç duyduğunu aktardı. Yetkili, Ukrayna'nın büyüyen Rus ordusuyla aynı hızda ilerleyemediğini ve savaş alanındaki kayıplarını telafi edecek yeterli sayıda askeri seferber etmediğini belirtti.

ABD emri verdi! Rusya Ukrayna savaşında yeni gelişme: Ordu baskı altında

SİLAHLAR YETERLİ DÜZEYDE

Beyaz Saray, savaş başladığından bu yana Ukrayna'ya 56 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı yaptı ve Biden'ın birkaç ay içinde görevden ayrılmasından önce Kiev'e milyarlarca dolarlık ek destek sağlaması bekleniyor.

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