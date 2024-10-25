Giriş Tarihi: 25.10.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024
14:19
ABD gazetesi gerilimi tırmandırdı! Açık hedef gösterdiler: Uydu görüntülerini onlar verdi!
Orta Doğu'da tırmanan gerilimde yeni bir gelişme yaşandı.İsrail'in Gazze işgalinin ardından siyonist rejime destek veren ülkelerin gemilerini hedef alan Husilerin saldırılarına ilişkin açıklama, ABD basınından geldi. Kızıldeniz'de ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ), Rusya'nın bu yıl başlarında Yemen'deki Husilere Kızıldeniz'de bulunan batılı gemilere saldırı gerçekleştirmek için "uydu verisi" sağladığını yazdı.