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Giriş Tarihi: 25.10.2024 14:17 Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 14:19

ABD gazetesi gerilimi tırmandırdı! Açık hedef gösterdiler: Uydu görüntülerini onlar verdi!

Orta Doğu'da tırmanan gerilimde yeni bir gelişme yaşandı.İsrail'in Gazze işgalinin ardından siyonist rejime destek veren ülkelerin gemilerini hedef alan Husilerin saldırılarına ilişkin açıklama, ABD basınından geldi. Kızıldeniz'de ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ), Rusya'nın bu yıl başlarında Yemen'deki Husilere Kızıldeniz'de bulunan batılı gemilere saldırı gerçekleştirmek için "uydu verisi" sağladığını yazdı.

ABD gazetesi gerilimi tırmandırdı! Açık hedef gösterdiler: Uydu görüntülerini onlar verdi!

ABD medyası, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşılık geçtiğimiz yıl kasım ayından bu yana Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı gemilere saldırılar düzenleyen İran destekli Yemen'deki Husilere stratejik bilgilerin Rusya tarafından verildiğini iddia etti.

ABD gazetesi gerilimi tırmandırdı! Açık hedef gösterdiler: Uydu görüntülerini onlar verdi!

ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan bir haberde, Rusya'nın bu yıl başlarında Yemen'deki Husilere Kızıldeniz'de bulunan batılı gemilere saldırı gerçekleştirmek için "veri" sağladığı ifade edildi.

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ABD gazetesi gerilimi tırmandırdı! Açık hedef gösterdiler: Uydu görüntülerini onlar verdi!

Gazete, adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberinde Rusya'nın verileri İran Devrim Muhafızları üyeleri aracılığı ile Husilere ilettiğini yazdı. Rusya'nın Husilere saldırılarında "yardımcı" olabilmesi amacıyla uydu görüntülerini de paylaştığı aktarıldı.

ABD gazetesi gerilimi tırmandırdı! Açık hedef gösterdiler: Uydu görüntülerini onlar verdi!

NELER OLMUŞTU?

Husiler, İsrail'in Gazze saldırılarına karşılık 2023 yılının Kasım ayında Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı gemileri hedef almaya başlamıştı. Kızıldeniz'de 80'den fazla ticari gemiyi hedef alarak füze ve dronlarla saldırılar gerçekleştiren Husilerin saldırılarının ardından batılı gemicilik şirketleri Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

ABD gazetesi gerilimi tırmandırdı! Açık hedef gösterdiler: Uydu görüntülerini onlar verdi!

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 18 Aralık'ta Husilerin Kızıldeniz'de uluslararası ticari gemilere saldırılarına karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adlı çok uluslu bir koalisyon kurulduğunu açıklamıştı.

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