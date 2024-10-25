ABD gazetesi gerilimi tırmandırdı! Açık hedef gösterdiler: Uydu görüntülerini onlar verdi!

ABD medyası, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşılık geçtiğimiz yıl kasım ayından bu yana Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı gemilere saldırılar düzenleyen İran destekli Yemen'deki Husilere stratejik bilgilerin Rusya tarafından verildiğini iddia etti.