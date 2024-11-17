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Giriş Tarihi: 17.11.2024 10:33 Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 11:04

ABD Gazze ateşkesinin anahtarını elinde tutuyor: Katil İsrail en derin noktaya ulaştı

ABD yakın zamanda, Orta Doğu'daki çatışmaları sona erdirmek için ateşkes taslağı sundu. Lübnan teklife sıcak bakıyor ancak katil İsrail, Filistin ve Lübnan'daki saldırılarını sürdürüyor. Washington, gelen tepkilerden dolayı barış için çabaladığını kamuoyuna inandırmaya çalışıyor ancak ortağı Tel Aviv bölgeyi her geçen gün daha da kaosa sürüklüyor. İsrail ordusu, 1 Ekim'de Lübnan'a yönelik harekâtlarını başlattığı günden bu yana ülkenin en derin noktasına ulaştı.

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ABD Gazze ateşkesinin anahtarını elinde tutuyor: Katil İsrail en derin noktaya ulaştı

Siyonist İsrail, son zamanlarda Lübnan'a yönelik saldırılarını artırdı. İsrail birlikleri, sınırdan yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki güneydeki Chamaa köyünde stratejik bir tepeyi kısa süreliğine işgal etti. Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail askerlerinin Chamaa'daki Şimon Peygamber Türbesi'ni ve birkaç evi havaya uçurduğunu bildirdi.

ABD Gazze ateşkesinin anahtarını elinde tutuyor: Katil İsrail en derin noktaya ulaştı

EN DERİN NOKTA

Lübnan resmi haber ajansı, katil İsrail ordusunun bu harekatla altı hafta önce Lübnan'ı işgal etmesinden bu yana ülkenin en derin noktasına ulaştığını ve cumartesi günü Hizbullah ile girdiği çatışmaların ardından geri çekildiğini bildirdi.

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ABD Gazze ateşkesinin anahtarını elinde tutuyor: Katil İsrail en derin noktaya ulaştı

YİNE SİVİL KATLİAMI

İsrail savaş uçakları, Dahiye dahil Beyrut'un güney banliyölerini ve liman kenti Sur'u da içeren birkaç bölgeyi vurdu. NNA, kuzeydoğudaki Khraibeh köyüne düzenlenen bir hava saldırısında bir çiftin ve dört çocuğunun öldüğünü aktardı.

ABD Gazze ateşkesinin anahtarını elinde tutuyor: Katil İsrail en derin noktaya ulaştı

ATEŞKES ÖNERİSİNE RAĞMEN

Siyonist İsrail'in artan saldırıları, Lübnan ve Hizbullah yetkililerinin ABD'nin savaşı sona erdirmek için sunduğu taslak öneriyi inceledikleri sırada gerçekleşti. ABD bir yandan ateşkesi teklifi sunuyor gibi gözükse de ortağı İsrail işgale tam gaz devam ediyor.

ABD Gazze ateşkesinin anahtarını elinde tutuyor: Katil İsrail en derin noktaya ulaştı

İsrail, Eylül ayının sonlarından bu yana Lübnan'a yönelik bombardımanlarını önemli ölçüde artırarak, Hizbullah'ı zayıflatmaya ve İsrail'e saldırı yapamaz hale getirmeye çalışıyor.

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