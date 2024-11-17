ABD Gazze ateşkesinin anahtarını elinde tutuyor: Katil İsrail en derin noktaya ulaştı

YİNE SİVİL KATLİAMI

İsrail savaş uçakları, Dahiye dahil Beyrut'un güney banliyölerini ve liman kenti Sur'u da içeren birkaç bölgeyi vurdu. NNA, kuzeydoğudaki Khraibeh köyüne düzenlenen bir hava saldırısında bir çiftin ve dört çocuğunun öldüğünü aktardı.