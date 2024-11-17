Giriş Tarihi: 17.11.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024
11:04
ABD Gazze ateşkesinin anahtarını elinde tutuyor: Katil İsrail en derin noktaya ulaştı
ABD yakın zamanda, Orta Doğu'daki çatışmaları sona erdirmek için ateşkes taslağı sundu. Lübnan teklife sıcak bakıyor ancak katil İsrail, Filistin ve Lübnan'daki saldırılarını sürdürüyor. Washington, gelen tepkilerden dolayı barış için çabaladığını kamuoyuna inandırmaya çalışıyor ancak ortağı Tel Aviv bölgeyi her geçen gün daha da kaosa sürüklüyor. İsrail ordusu, 1 Ekim'de Lübnan'a yönelik harekâtlarını başlattığı günden bu yana ülkenin en derin noktasına ulaştı.