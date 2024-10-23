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Giriş Tarihi: 23.10.2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 10:45

ABD görünürde barış yanlısı: İsrail arka planda savaşı devam ettiriyor – Blinken’ın ziyareti gölgesinde Lübnan’a saldırı

Siyonist İsrail, önce 7 Ekim 2023'te Gazze'ye korkunç bir saldırı başlattı. Batı dünyasının savaşta İsrail'i desteklemesi, bölgedeki acı ve yıkımın etkisinin her geçen gün artmasına neden oldu. İsrail, daha sonra saldırılarının kapsamını genişleterek Lübnan'a da saldırmaya başladı. Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nü hedef almasına rağmen yine dünyadan yeteri kadar tepki gelmedi. ABD günlerdir ateşkes için çabaladığını iddia etse de Orta Doğu'daki akan kan durmuyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, dünkü İsrail ziyaretine rağmen Siyonist rejim katliamlarını tam gaz sürdürüyor.

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ABD görünürde barış yanlısı: İsrail arka planda savaşı devam ettiriyor – Blinken’ın ziyareti gölgesinde Lübnan’a saldırı

İşgalci İsrail, Hamas'a operasyon bahanesiyle 7 Ekim 2023'te Filistin'te soykırım uygulamaya başladı. Bir yıldan uzun süredir Gazze'yi yerle bir eden katil İsrail, Lübnan'ı da hedefine koydu. Saldırıların ardından, Orta Doğu savaş alanına döndü.

ABD görünürde barış yanlısı: İsrail arka planda savaşı devam ettiriyor – Blinken’ın ziyareti gölgesinde Lübnan’a saldırı

"DİPLOMATİK BİR ÇÖZÜM"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bölgede ateşkes koşullarını görüşmek amacıyla israil'e ve Orta Doğu'daki diğer ülkelere bir hafta sürecek bir tur düzenleyeceğini bildirdi. Blinken'in ilk durağı İsrail oldu. Dün ülkenin başkenti Tel Aviv'e varan Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü. Yapılan görüşmede, bölgede gerilimin azaltılmasına yönelik çabalar ele aldı.

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ABD görünürde barış yanlısı: İsrail arka planda savaşı devam ettiriyor – Blinken’ın ziyareti gölgesinde Lübnan’a saldırı

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Blinken ve Herzog Mavi Hat boyunca, sınırın her iki tarafındaki sivillerin evlerine dönmelerini sağlayacak "diplomatik bir çözümün" teşvik edilmesini görüştü.

ABD görünürde barış yanlısı: İsrail arka planda savaşı devam ettiriyor – Blinken’ın ziyareti gölgesinde Lübnan’a saldırı

Gazze'ye sürekli insani yardımın sağlanması gerektiğine işaret eden Blinken, "savaşın, esirlerin serbest bırakılması ve bölgesel istikrarın oluşmasını sağlayacak şekilde sona erdirilmesinin" önemini vurguladı.

ABD görünürde barış yanlısı: İsrail arka planda savaşı devam ettiriyor – Blinken’ın ziyareti gölgesinde Lübnan’a saldırı

İNSANİ YARDIMIN İYİLEŞTİRİLMESİNİ İSTEDİ

Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla da görüştü. Blinken, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırma çabalarının yetersiz olduğunu ve bu durumun iyileştirilmesini istedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkiliye göre ABD'nin talepleri dikkate alındı. Ancak bu adımlara ve söylemlere rağmen bölgedeki insanlık dışı eylemler devam ediyor.

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