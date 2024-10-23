Giriş Tarihi: 23.10.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024
10:45
ABD görünürde barış yanlısı: İsrail arka planda savaşı devam ettiriyor – Blinken’ın ziyareti gölgesinde Lübnan’a saldırı
Siyonist İsrail, önce 7 Ekim 2023'te Gazze'ye korkunç bir saldırı başlattı. Batı dünyasının savaşta İsrail'i desteklemesi, bölgedeki acı ve yıkımın etkisinin her geçen gün artmasına neden oldu. İsrail, daha sonra saldırılarının kapsamını genişleterek Lübnan'a da saldırmaya başladı. Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nü hedef almasına rağmen yine dünyadan yeteri kadar tepki gelmedi. ABD günlerdir ateşkes için çabaladığını iddia etse de Orta Doğu'daki akan kan durmuyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, dünkü İsrail ziyaretine rağmen Siyonist rejim katliamlarını tam gaz sürdürüyor.