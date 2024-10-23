ABD görünürde barış yanlısı: İsrail arka planda savaşı devam ettiriyor – Blinken’ın ziyareti gölgesinde Lübnan’a saldırı

İNSANİ YARDIMIN İYİLEŞTİRİLMESİNİ İSTEDİ

Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla da görüştü. Blinken, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırma çabalarının yetersiz olduğunu ve bu durumun iyileştirilmesini istedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkiliye göre ABD'nin talepleri dikkate alındı. Ancak bu adımlara ve söylemlere rağmen bölgedeki insanlık dışı eylemler devam ediyor.