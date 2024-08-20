ABD istihbaratı açıkladı! Başkanlık seçimlerine yönelik siber saldırının arkasından İran çıktı

SİBER SALDIRININ ARKASINDAN İRAN ÇIKTI

FBI dün yaptığı açıklamada, siber saldırıların İran tarafından yapıldığını belirtti. Açıklamada, "İran anlaşmazlıkları körüklemeye ve demokratik kurumlarımıza olan güveni sarsmaya çalışmaktadır. İran ayrıca, ABD seçimleriyle ilgili hassas bilgilere erişim sağlamak için siber operasyonların kullanılması da dahil olmak üzere çeşitli yollarla toplumsal gerilimleri istismar etmeye uzun süredir ilgi duyduğunu göstermiştir.