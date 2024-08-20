Giriş Tarihi: 20.08.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
10:58
ABD istihbaratı açıkladı! Başkanlık seçimlerine yönelik siber saldırının arkasından İran çıktı
ABD İstihbarat yetkilileri, 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak başkanlık seçimlerine ait bilgi toplamak için yapılan siber saldırının arkasında İran'ın olduğunu açıkladı. FBI'den yapılan açıklamada, özellikle ABD eski Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasına yönelik saldırılara dikkat çekilerek, ABD Başkan Adayı Donald Trump'ın seçim kampanyasını tehlikeye atma faaliyetlerinin de buna dahil olduğunu ifade etti.