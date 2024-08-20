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Giriş Tarihi: 20.08.2024 10:58 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 10:58

ABD istihbaratı açıkladı! Başkanlık seçimlerine yönelik siber saldırının arkasından İran çıktı

ABD İstihbarat yetkilileri, 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak başkanlık seçimlerine ait bilgi toplamak için yapılan siber saldırının arkasında İran'ın olduğunu açıkladı. FBI'den yapılan açıklamada, özellikle ABD eski Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasına yönelik saldırılara dikkat çekilerek, ABD Başkan Adayı Donald Trump'ın seçim kampanyasını tehlikeye atma faaliyetlerinin de buna dahil olduğunu ifade etti.

DHA
ABD istihbaratı açıkladı! Başkanlık seçimlerine yönelik siber saldırının arkasından İran çıktı

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 5 Kasım 2024'de yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan adayların seçim kampanyalarını yürüten bazı danışmanlara ait e-posta adreslerinin hacklendiği iddiaları sebebiyle soruşturma başlatmıştı.

ABD istihbaratı açıkladı! Başkanlık seçimlerine yönelik siber saldırının arkasından İran çıktı

SİBER SALDIRININ ARKASINDAN İRAN ÇIKTI

FBI dün yaptığı açıklamada, siber saldırıların İran tarafından yapıldığını belirtti. Açıklamada, "İran anlaşmazlıkları körüklemeye ve demokratik kurumlarımıza olan güveni sarsmaya çalışmaktadır. İran ayrıca, ABD seçimleriyle ilgili hassas bilgilere erişim sağlamak için siber operasyonların kullanılması da dahil olmak üzere çeşitli yollarla toplumsal gerilimleri istismar etmeye uzun süredir ilgi duyduğunu göstermiştir.

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ABD istihbaratı açıkladı! Başkanlık seçimlerine yönelik siber saldırının arkasından İran çıktı

"TAHRAN YÖNETİMİ SEÇİM SONUCUNU ŞEKİLLENDİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Herhangi bir ABD yönetiminin İran'ın çıkarlarıyla çelişen bir dış politika izleme kabiliyetini zorlaştırmaya yönelik bu sürekli çabalara ek olarak, İstihbarat Topluluğu (IC) daha önce İran'ın bu yılki seçimlerin ulusal güvenlik çıkarları üzerindeki etkisi açısından özellikle önemli olduğunu algıladığını ve Tahran'ın sonucu şekillendirmeye çalışma eğilimini artırdığını bildirmiştir.

ABD istihbaratı açıkladı! Başkanlık seçimlerine yönelik siber saldırının arkasından İran çıktı

Bu seçim döneminde İran'ın, özellikle Amerikan halkını hedef alan etki operasyonları ve siber operasyonları içeren, giderek artan agresif faaliyetlerini gözlemledik" ifadeleri kullanıldı.

ABD istihbaratı açıkladı! Başkanlık seçimlerine yönelik siber saldırının arkasından İran çıktı

"TRUMP'A YÖNELİK FAALİYETLER DE BUNA DAHİL"

Açıklamada özellikle ABD eski Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasına yönelik saldırılara dikkat çekilerek, "Yakın zamanda rapor edilen ve IC'nin İran'a atfettiği eski Başkan Trump'ın kampanyasını tehlikeye atma faaliyetleri de dahildir. IC, İranlıların sosyal mühendislik ve diğer çabalar yoluyla her iki siyasi partinin başkanlık kampanyalarına doğrudan erişimi olan kişilere erişim sağlamaya çalıştıklarından emindir.

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