Giriş Tarihi: 24.04.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
09:56
ABD katliama onay verdi! İsrail’e yardım sonrası skandal sözler: Toplu mezarları böyle savundular
İsrail'in Gazze katliamında ilk günden bu yana yanında olduğunun altını çizen ABD'den yeni karar çıktı. ABD Senatosu, yeni yardım paketlerine onay verdi. İsrail'in sivil katliamlarını da destekleyecek olan yardım paketi onayının ardından bir başka skandala daha imza atıldı. İsrail ordusunun çekildiği Han Yunus kentinde geride bırakılan toplu mezarlara ilişkin yapılan açıklama soğuk duş etkisi yarattı.