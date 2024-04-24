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Haberler Galeri ABD katliama onay verdi! İsrail’e yardım sonrası skandal sözler: Toplu mezarları böyle savundular
Giriş Tarihi: 24.04.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 09:56

ABD katliama onay verdi! İsrail’e yardım sonrası skandal sözler: Toplu mezarları böyle savundular

İsrail'in Gazze katliamında ilk günden bu yana yanında olduğunun altını çizen ABD'den yeni karar çıktı. ABD Senatosu, yeni yardım paketlerine onay verdi. İsrail'in sivil katliamlarını da destekleyecek olan yardım paketi onayının ardından bir başka skandala daha imza atıldı. İsrail ordusunun çekildiği Han Yunus kentinde geride bırakılan toplu mezarlara ilişkin yapılan açıklama soğuk duş etkisi yarattı.

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ABD katliama onay verdi! İsrail’e yardım sonrası skandal sözler: Toplu mezarları böyle savundular

İsrail'in Gazze işgaline ilk günden bu yana destek veren ABD, yeni bir skandala imza attı. Senatosu, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a 95 milyar dolar değerinde güvenlik yardımını da içeren 4 yasa tasarısını onayladı.

ABD katliama onay verdi! İsrail’e yardım sonrası skandal sözler: Toplu mezarları böyle savundular

ABD Senatosunda yapılan oylamada, Ukrayna'ya 61 milyar dolar, İsrail'e 26 milyar dolar ve Hint-Pasifik politikası kapsamında Tayvan'a 8 milyar dolarlık yardım sağlanmasını öngören 3 tasarı ile sosyal medya uygulaması TikTok'un yasaklanmasını, el konulan Rus varlıklarının Ukrayna'ya transferine yönelik tedbirleri ve İran'a yönelik yeni yaptırımları içeren 1 tasarı 18'e karşı 79 oyla kabul edildi.

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ABD katliama onay verdi! İsrail’e yardım sonrası skandal sözler: Toplu mezarları böyle savundular

"DÜNYAYI DAHA GÜVENLİ HALE GETİRECEK"

ABD Başkanı Joe Biden, oylama sonucunun kesinleşmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Senatodaki iki partili çoğunluğun bu kritik dönüm noktasında tarihin çağrısına cevap verdiğini söyledi. "Kongre, ulusal güvenliğimizi güçlendirecek ve dünyaya Amerikan liderliğinin gücü hakkında bir mesaj gönderecek yasayı kabul etti" diyen Biden, onaylanan yasa tasarısı paketini yarın imzalayacağını ifade etti.

ABD katliama onay verdi! İsrail’e yardım sonrası skandal sözler: Toplu mezarları böyle savundular

Biden, "İran'ın eşi benzeri görülmemiş saldırılarına maruz kalan İsrail için" bu "kritik" tasarının ABD'yi ve dünyayı daha güvenli hale getireceğini iddia etti. Katliama açık onay veren yardım sonrası bir başka skandal daha gündeme geldi.

ABD katliama onay verdi! İsrail’e yardım sonrası skandal sözler: Toplu mezarları böyle savundular

İsrail ordusunun aylar süren saldırı ve işgalinin ardından çekildiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde toplu mezarlar ortaya çıkarılmıştı. İsrail'e koşulsuz desteğini sürdüren ABD yönetimi, söz konusu toplu mezarlarla ilgili bağımsız soruşturma yapılmasına karşı çıkmış ve bu konuda İsrail yönetiminin yürüteceği soruşturmaları kabul edeceğini belirtmişti.

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