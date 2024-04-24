ABD katliama onay verdi! İsrail’e yardım sonrası skandal sözler: Toplu mezarları böyle savundular

ABD Senatosunda yapılan oylamada, Ukrayna'ya 61 milyar dolar, İsrail'e 26 milyar dolar ve Hint-Pasifik politikası kapsamında Tayvan'a 8 milyar dolarlık yardım sağlanmasını öngören 3 tasarı ile sosyal medya uygulaması TikTok'un yasaklanmasını, el konulan Rus varlıklarının Ukrayna'ya transferine yönelik tedbirleri ve İran'a yönelik yeni yaptırımları içeren 1 tasarı 18'e karşı 79 oyla kabul edildi.