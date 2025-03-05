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Giriş Tarihi: 05.03.2025 08:45 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 08:58

ABD Kongresi’nde dikkat çeken anlar: Trump yeni dönemin yol haritasını çizdi! ‘Zelenskiy anlaşmayı imzalamaya hazır’

ABD seçimlerini kazanan Donald Trump, yemin ettikten yaklaşık 6 hafta sonra Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin beraber katıldığı Kongre ortak oturumunda konuştu. Cumhuriyetçi lider, ülkesinin yeni dönemdeki vizyonunu ve yol haritasını açıkladı. Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in değerli maden anlaşması için "masaya oturmaya hazır" olduğunu da duyurdu.

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ABD Kongresi’nde dikkat çeken anlar: Trump yeni dönemin yol haritasını çizdi! ‘Zelenskiy anlaşmayı imzalamaya hazır’

ABD Başkanı Donald Trump, 1 saat 38 dakika süresiyle Kongre tarihinin en uzun başkanlık konuşmasını yaptığı ortak oturumda 2. başkanlık döneminin başladığı 20 Ocak'tan bu yana yaptığı faaliyetleri Amerikan halkına anlattı.

ABD Kongresi’nde dikkat çeken anlar: Trump yeni dönemin yol haritasını çizdi! ‘Zelenskiy anlaşmayı imzalamaya hazır’

GECENİN EN DİKKAT ÇEKEN OLAYI

Konuşmasının başında kendisini protesto ederek konuşmasını bölen Demokrat vekil Al Green'in salondan çıkarılması ise gecenin öne çıkan olayı oldu.

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ABD Kongresi’nde dikkat çeken anlar: Trump yeni dönemin yol haritasını çizdi! ‘Zelenskiy anlaşmayı imzalamaya hazır’

Trump'ın konuşması Cumhuriyetçiler tarafından sık sık ayakta alkışlanırken, Demokratlar ise yerlerinde oturarak Trump'a sessizce tepkilerini gösterdi.

"Amerika geri döndü. Amerikan rüyası durdurulamaz ve ülkemiz bir geri dönüşün eşiğinde." diyen Trump, birçok ABD yönetiminden daha fazla işi 43 günde başardıklarını savundu.

ABD Kongresi’nde dikkat çeken anlar: Trump yeni dönemin yol haritasını çizdi! ‘Zelenskiy anlaşmayı imzalamaya hazır’

KARARNAMELERİNİ TEK TEK ANLATTI

"Modern tarihte ilk kez, Amerikalıların çoğu ülkemizin yanlış yönden ziyade doğru yöne gittiğine inanıyor." ifadelerini kullanan Trump, ekonomiden sınır güvenliğine birçok alanda imza attığı başkanlık kararnamelerinden tek tek bahsetti.

ABD Kongresi’nde dikkat çeken anlar: Trump yeni dönemin yol haritasını çizdi! ‘Zelenskiy anlaşmayı imzalamaya hazır’

Trump, şunları kaydetti: "İlk görev günümde güney sınırımızda ulusal acil durum ilan ettim ve ABD ordusunu ülkemizin işgaline karşı koymak üzere görevlendirdim. Sonuç olarak, geçen ay yasa dışı sınır geçişleri en düşük seviyeye indi. Adaletsiz Paris İklim Anlaşmasından çekildim. Yozlaşmış Dünya Sağlık Örgütünden çekildim. Amerikan karşıtı BM İnsan Hakları Konseyi'nden de çekildim."