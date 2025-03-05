Giriş Tarihi: 05.03.2025 08:45
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
08:58
ABD Kongresi’nde dikkat çeken anlar: Trump yeni dönemin yol haritasını çizdi! ‘Zelenskiy anlaşmayı imzalamaya hazır’
ABD seçimlerini kazanan Donald Trump, yemin ettikten yaklaşık 6 hafta sonra Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin beraber katıldığı Kongre ortak oturumunda konuştu. Cumhuriyetçi lider, ülkesinin yeni dönemdeki vizyonunu ve yol haritasını açıkladı. Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in değerli maden anlaşması için "masaya oturmaya hazır" olduğunu da duyurdu.