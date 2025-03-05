ABD Kongresi’nde dikkat çeken anlar: Trump yeni dönemin yol haritasını çizdi! ‘Zelenskiy anlaşmayı imzalamaya hazır’

Trump, şunları kaydetti: "İlk görev günümde güney sınırımızda ulusal acil durum ilan ettim ve ABD ordusunu ülkemizin işgaline karşı koymak üzere görevlendirdim. Sonuç olarak, geçen ay yasa dışı sınır geçişleri en düşük seviyeye indi. Adaletsiz Paris İklim Anlaşmasından çekildim. Yozlaşmış Dünya Sağlık Örgütünden çekildim. Amerikan karşıtı BM İnsan Hakları Konseyi'nden de çekildim."