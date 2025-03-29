Giriş Tarihi: 29.03.2025 09:16
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
09:16
ABD mahkemesinden dikkat çeken karar: Rümeysa Öztürk'ü sınır dışı edeceklerdi...
Günlerdir Türkiye'nin gündeminden düşmeyen,ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan Tufts Üniversitesi'nde doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün, 25 Mart tarihinde ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkililerince gözaltına alınmasının ardından başlattığı hukuki süreçte önemli bir gelişme yaşandı. Boston Bölge Mahkemesi, Öztürk'ün sınır dışı edilmesi hakkındaki kararını açıkladı.