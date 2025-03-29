ABD mahkemesinden dikkat çeken karar: Rümeysa Öztürk’ü sınır dışı edeceklerdi...

RUBİO SINIR DIŞI KARARINI SAVUNDU

Gözaltı olayı, ABD'de ifade özgürlüğü ve siyasi görüşler nedeniyle artan baskıları yeniden gündeme getirdi. Demokrat Senatör Elizabeth Warren, Öztürk'ün gözaltına alınmasını, "Özgürlükleri engellemeye yönelik ve endişe verici" olarak değerlendirdi. Warren, Filistin yanlısı gösterilere katılan öğrencilerin gözaltına alınmasının, ABD Anayasası'nda belirtilen temel özgürlüklere aykırı olduğunu vurguladı. Massachusetts eyaletinde de yüzlerce kişi, Öztürk'ün gözaltına alınmasını protesto etti.