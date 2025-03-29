Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri ABD mahkemesinden dikkat çeken karar: Rümeysa Öztürk'ü sınır dışı edeceklerdi...
Giriş Tarihi: 29.03.2025 09:16 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 09:16

ABD mahkemesinden dikkat çeken karar: Rümeysa Öztürk'ü sınır dışı edeceklerdi...

Günlerdir Türkiye'nin gündeminden düşmeyen,ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan Tufts Üniversitesi'nde doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün, 25 Mart tarihinde ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkililerince gözaltına alınmasının ardından başlattığı hukuki süreçte önemli bir gelişme yaşandı. Boston Bölge Mahkemesi, Öztürk'ün sınır dışı edilmesi hakkındaki kararını açıkladı.

İHA
ABD mahkemesinden dikkat çeken karar: Rümeysa Öztürk’ü sınır dışı edeceklerdi...

ABD'nin Massachusetts eyaletinde, Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi gören Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı iftara giderken, yüzleri maskeli altı ICE (ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) ajanı tarafından gözaltına alındı.

ABD mahkemesinden dikkat çeken karar: Rümeysa Öztürk’ü sınır dışı edeceklerdi...

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklarken, Hamas destekçisi olduğunu ileri sürdüğü 300'den fazla yabancı öğrencinin de vizesinin iptal edildiğini belirtti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ABD mahkemesinden dikkat çeken karar: Rümeysa Öztürk’ü sınır dışı edeceklerdi...

RUBİO SINIR DIŞI KARARINI SAVUNDU

Gözaltı olayı, ABD'de ifade özgürlüğü ve siyasi görüşler nedeniyle artan baskıları yeniden gündeme getirdi. Demokrat Senatör Elizabeth Warren, Öztürk'ün gözaltına alınmasını, "Özgürlükleri engellemeye yönelik ve endişe verici" olarak değerlendirdi. Warren, Filistin yanlısı gösterilere katılan öğrencilerin gözaltına alınmasının, ABD Anayasası'nda belirtilen temel özgürlüklere aykırı olduğunu vurguladı. Massachusetts eyaletinde de yüzlerce kişi, Öztürk'ün gözaltına alınmasını protesto etti.

ABD mahkemesinden dikkat çeken karar: Rümeysa Öztürk’ü sınır dışı edeceklerdi...

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Rubio, bakanlıkta düzenlenen bir etkinlikte konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Üniversite diploması almanız için vize veriyoruz, kampüsleri yakıp yıkmanız için değil" diyerek sınır dışı işlemini savundu.

ABD mahkemesinden dikkat çeken karar: Rümeysa Öztürk’ü sınır dışı edeceklerdi...

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Öztürk'ün gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada, "ABD'nin Boston şehrinde gözaltına alınan vatandaşımız Rümeysa Öztürk'ün durumu yakından takip edilmekte ve ailesi düzenli olarak bilgilendirilmektedir" ifadelerine yer verdi. Açıklamada, ABD yetkilileri nezdinde girişimlerde bulunulduğu ve Öztürk'ün haklarının korunması için gerekli hukuki desteğin sağlandığı belirtildi. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de konunun takip edildiğini duyurdu.