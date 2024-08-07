ABD medyasında bomba iddia! İsrail resmen itiraf etti: Haniye suikastının ardından ilk olarak…

SUİKASTI ÜSTLENMEMİŞLERDİ

Suikastın perde arkasında İsrail olduğu bilinse de konuyla ilgili resmi açıklama yapmayan Netanyahu hükümeti, suikastın arkasından, "Herhangi bir senaryoya hazırlıklıyız ve herhangi bir tehdit karşısında birlik ve kararlılıkla duracağız," açıklamasıyla yetinmişti.