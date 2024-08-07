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Giriş Tarihi: 07.08.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 10:56

ABD medyasında bomba iddia! İsrail resmen itiraf etti: Haniye suikastının ardından ilk olarak…

Son dakika haberleri: Dünya gündemi günlerdir, Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikastıyla çalkalanıyor. İran'ın başkenti Tahran'da şehir edilen Haniye'nin suikastının arkasında İsrail olsa da, Siyonist hükümet hiçbir resmi açıklamada bulunmadı. İran'ın her an karşı saldırıya geçeceği konuşulurken ABD medyasında yer alan bir iddia dünya gündemine bomba gibi düştü. Suikastın hemen ardından yapılan ilk hamlenin açıklanmasının, Orta Doğu'da ateşi körükleyeceği konuşuluyor. İşte bölgedeki son gelişmeler…

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ABD medyasında bomba iddia! İsrail resmen itiraf etti: Haniye suikastının ardından ilk olarak…

Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze soykırımında direnişin sembolü olan Hamas lideri İsmail Haniye'nin 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasının ardından değişen dengeler, dünya gündemini sarsmaya devam ediyor.

ABD medyasında bomba iddia! İsrail resmen itiraf etti: Haniye suikastının ardından ilk olarak…

SUİKASTI ÜSTLENMEMİŞLERDİ

Suikastın perde arkasında İsrail olduğu bilinse de konuyla ilgili resmi açıklama yapmayan Netanyahu hükümeti, suikastın arkasından, "Herhangi bir senaryoya hazırlıklıyız ve herhangi bir tehdit karşısında birlik ve kararlılıkla duracağız," açıklamasıyla yetinmişti.

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ABD medyasında bomba iddia! İsrail resmen itiraf etti: Haniye suikastının ardından ilk olarak…

HEMEN BEYAZ SARAY'I ARADILAR

Saldırıyı resmen üstlenmemesine rağmen okların hedefindeki İsrail ile ilgili flaş bir iddia, ABD medyasından geldi. ABD'li Washington Post gazetesi, yayınladığı analizde çarpıcı bir iddia ortaya attı. Washington Post, Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberinde İsrail hükümetinin Haniye suikastı gerçekleşir gerçekleşmez Washington'la bağlantıya geçtiğini öne sürdü.

ABD medyasında bomba iddia! İsrail resmen itiraf etti: Haniye suikastının ardından ilk olarak…

İsmi açıklanmayan kaynaklara dayanan habere göre Netanyahu hükümeti, Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesinin hemen ardından ABD'yi suikastın arkasında kendileri olduğu konusunda bilgilendirdi.

ABD medyasında bomba iddia! İsrail resmen itiraf etti: Haniye suikastının ardından ilk olarak…

GERGİN KONUŞMA İFŞA OLDU

Habere göre İsrail, Beyaz Saray'a yaptığı bilgilendirmede "Haniye'yi yok ettik" ifadelerini kullandı. Suikast haberinin ardından Beyaz Saray'da büyük bir karmaşa yaşandığına yer veren gazete, Biden yönetiminin Haniye'nin öldürülmesi kararına öfkelendiğine yer verdi.

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