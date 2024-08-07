Giriş Tarihi: 07.08.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
10:56
ABD medyasında bomba iddia! İsrail resmen itiraf etti: Haniye suikastının ardından ilk olarak…
Son dakika haberleri: Dünya gündemi günlerdir, Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikastıyla çalkalanıyor. İran'ın başkenti Tahran'da şehir edilen Haniye'nin suikastının arkasında İsrail olsa da, Siyonist hükümet hiçbir resmi açıklamada bulunmadı. İran'ın her an karşı saldırıya geçeceği konuşulurken ABD medyasında yer alan bir iddia dünya gündemine bomba gibi düştü. Suikastın hemen ardından yapılan ilk hamlenin açıklanmasının, Orta Doğu'da ateşi körükleyeceği konuşuluyor. İşte bölgedeki son gelişmeler…