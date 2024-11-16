Giriş Tarihi: 16.11.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024
12:02
ABD medyasında şoke eden iddia! İsrailli yetkililer açıkladı: Hepsini yok ettik!
Son dakika haberleri: Orta Doğu'da yarattığı kaosu devam eden İsrail, Gazze işgalinin yanı sıra Lübnan, İran ve Suriye'de de peş peşe saldırılarını sürdürüyor. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gece boyu saldırılara devam eden İsrail ordusunun İran ile yeni bir sıcak çatışmaya girmesi beklenirken ABD medyasından çarpıcı bir açıklama geldi. İşte bölgeden son gelişmeler…