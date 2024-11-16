ABD medyasında şoke eden iddia! İsrailli yetkililer açıkladı: Hepsini yok ettik!

Son dakika haberleri: İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine art arda 3 şiddetli hava saldırısı düzenledi. Lübnan resmi haber ajansı (NNA), saldırıların Hureyk Mahallesini hedef aldığını ve saldırıların çok şiddetli olduğunu bildirdi. Saldırıların ardından bölgeyi toz ve dumanlar kaplarken çok sayıda binanın yıkıldığı ve çevredeki binaların ciddi hasar gördüğü aktarıldı.