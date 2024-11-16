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Giriş Tarihi: 16.11.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 12:02

ABD medyasında şoke eden iddia! İsrailli yetkililer açıkladı: Hepsini yok ettik!

Son dakika haberleri: Orta Doğu'da yarattığı kaosu devam eden İsrail, Gazze işgalinin yanı sıra Lübnan, İran ve Suriye'de de peş peşe saldırılarını sürdürüyor. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gece boyu saldırılara devam eden İsrail ordusunun İran ile yeni bir sıcak çatışmaya girmesi beklenirken ABD medyasından çarpıcı bir açıklama geldi. İşte bölgeden son gelişmeler…

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ABD medyasında şoke eden iddia! İsrailli yetkililer açıkladı: Hepsini yok ettik!

Son dakika haberleri: İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine art arda 3 şiddetli hava saldırısı düzenledi. Lübnan resmi haber ajansı (NNA), saldırıların Hureyk Mahallesini hedef aldığını ve saldırıların çok şiddetli olduğunu bildirdi. Saldırıların ardından bölgeyi toz ve dumanlar kaplarken çok sayıda binanın yıkıldığı ve çevredeki binaların ciddi hasar gördüğü aktarıldı.

ABD medyasında şoke eden iddia! İsrailli yetkililer açıkladı: Hepsini yok ettik!

Saldırılardan birinin belediye binasının arkasını hedef aldığı ve son saldırının ise uyarı yapılmayan bir binaya düzenlendiği belirtildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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ABD medyasında şoke eden iddia! İsrailli yetkililer açıkladı: Hepsini yok ettik!

YENİ TAHLİYE UYARISI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), yeni saldırılar öncesinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki 2 bina için tahliye uyarısı yayınladı.

ABD medyasında şoke eden iddia! İsrailli yetkililer açıkladı: Hepsini yok ettik!

İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah'a yönelik hava saldırıları öncesinde başkent Beyrut'un güneyindeki 2 bina için saat 09.00 sıralarında tahliye uyarısı yaptı. Sivillerin söz konusu yerlerden en az 500 metre uzaklaşmaları çağrısında bulunuldu.

ABD medyasında şoke eden iddia! İsrailli yetkililer açıkladı: Hepsini yok ettik!

HİZBULLAH'TAN KARŞI ATAK

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Marun al-Ras kasabasında bulunan İsrail askerlerine roket saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda kullanılan roketlerin fırlatıldığı anlara ait görüntüler Hizbullah'a yakın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Lübnan'ın güneyindeki Hanin kasabası yakınlarında toplanan bir grup İsrail askerinin ise insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındığı aktarıldı.

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