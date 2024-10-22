Giriş Tarihi: 22.10.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024
11:52
ABD oyalamaya devam ediyor: Sözde ateşkes için harekete geçildi – Orta Doğu ülkeleri ile görüşülecek
Geçtiğimiz günlerde ABD, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın şehit edilmesinin bölgeye barışı getireceğini savunmuştu. Bu söylemlere rağmen, İsrail hem Gazze'ye hem de Lübnan'a yönelik saldırılarını tam gaz devam ettirdi. ABD müzakere yalanları ile dünya kamuoyunu oyalıyor. Şimdi de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu'ya gezi düzenleyerek sözde ateşkes için harekete geçti.