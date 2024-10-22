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Haberler Galeri ABD oyalamaya devam ediyor: Sözde ateşkes için harekete geçildi – Orta Doğu ülkeleri ile görüşülecek
Giriş Tarihi: 22.10.2024 11:40 Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 11:52

ABD oyalamaya devam ediyor: Sözde ateşkes için harekete geçildi – Orta Doğu ülkeleri ile görüşülecek

Geçtiğimiz günlerde ABD, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın şehit edilmesinin bölgeye barışı getireceğini savunmuştu. Bu söylemlere rağmen, İsrail hem Gazze'ye hem de Lübnan'a yönelik saldırılarını tam gaz devam ettirdi. ABD müzakere yalanları ile dünya kamuoyunu oyalıyor. Şimdi de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu'ya gezi düzenleyerek sözde ateşkes için harekete geçti.

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ABD oyalamaya devam ediyor: Sözde ateşkes için harekete geçildi – Orta Doğu ülkeleri ile görüşülecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Gazze'de ateşkes ve Lübnan konularını görüşmek üzere 11'inci kez Orta Doğu'yu ziyaret edeceği bildirildi. Blinken ziyaretle ilgili olarak, "Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi, rehinelerin ailelerine iade edilmesi ve Filistin halkının acılarının hafifletilmesinin önemi hakkında yoğun görüşmeler yapmak üzere İsrail'e ve Orta Doğu'daki diğer duraklara gidiyorum" dedi.

ABD oyalamaya devam ediyor: Sözde ateşkes için harekete geçildi – Orta Doğu ülkeleri ile görüşülecek

İLK DURAK SİYONİST İSRAİL

Blinken, ziyaretinin ilk durağı olarak salı günü İsrail'e geldi. Blinken'ın planlanan bir haftalık gezisi, çarşamba günü Ürdün'ü ziyaret etmesi ile devam edecek.

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ABD oyalamaya devam ediyor: Sözde ateşkes için harekete geçildi – Orta Doğu ülkeleri ile görüşülecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Blinken'ın Gazze konusunda savaşın nasıl sona erdirileceği, çatışmalar sona erdikten sonra yerleşim birimlerinin nasıl kurulacağı ve insani yardımın nasıl iyileştirileceği konularını ele alacağını aktardı.

Blinken, Hizbullah ile yaşanan çatışmaya diplomatik bir çözüm bulunması için bölge ülkeleriyle görüşmelerde bulunacak ve Siyonist rejimin, İran'ın füze saldırısına vereceği yanıtla ilgili İsrail yetkilileriyle görüşecek.

ABD oyalamaya devam ediyor: Sözde ateşkes için harekete geçildi – Orta Doğu ülkeleri ile görüşülecek

"TOPU İLERİYE TAŞIMA FIRSATI"

Pazartesi günü gazetecilere konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yardımcısı Vedant Patel, ABD'li yetkililerin ateşkes konusunda "topu ileriye taşıma fırsatı" olduğunu ifade etti.

ABD oyalamaya devam ediyor: Sözde ateşkes için harekete geçildi – Orta Doğu ülkeleri ile görüşülecek

Patel, "Geziden herhangi bir anlık sonuç veya ürün hakkında spekülasyon yapmayacağım, ancak sadece İsraillilerle değil, aynı zamanda bölgedeki diğer ortaklarla da etkileşim kurmanın önemli olduğunu düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

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