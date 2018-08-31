ABD Savunma Bakanlığı ilk kez UFO görüntüleri yayınladı!
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon) 'Tanımlanamayan bir cisim' (UFO) koduyla bir video servis etti. Herkes bir ağızdan "Neler oluyor?" sorusunu sormaya başlamıştı. Neden Pentagon resmi elden ilk kez böylesi bir görüntüyü servis etmişti? Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, UFO tanımlanamayan uçan cisim kodu ile paylaştığı video ile dünyada bir ilke imza atmış oldu.
Giriş Tarihi: 31.08.2018 08:02 Güncelleme Tarihi: 31.08.2018 08:07
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ABD Savunma Bakanlığı ilk kez UFO görüntüleri yayınladı!
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ABD Savunma Bakanlığı ilk kez UFO görüntüleri yayınladı!