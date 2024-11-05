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Giriş Tarihi: 05.11.2024 11:09 Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 11:33

ABD seçimleri öncesi kaos! Ortalık karıştı: Bombalı saldırgan…

ABD'de başkanlık oylaması için geri sayım başlarken, her iki aday da son seçim kampanyalarını düzenledi. Sosyal medyada ortaya çıkan hile iddiaları Trump destekçilerini gerdi. Yerel yetkililer büyük bir kaosa karşı ülke çapında tedbir aldı. Keskin nişancılar ve ulusal muhafızlar görev yerine sevk edildi. Tüm bunlar gerçekleşirken iç karışıklığın ilk fitili de ateşlendi. Bombalı bir eylem son anda engellendi.

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ABD seçimleri öncesi kaos! Ortalık karıştı: Bombalı saldırgan…

ABD'de 5 Kasım Salı günü yapılacak 60. başkanlık seçimleri için nefesler tutulurken, Trump ile Harris seçim kampanyalarının son gününü yoğun geçirdi.

ABD seçimleri öncesi kaos! Ortalık karıştı: Bombalı saldırgan…

KRİTİK EYALETTE SON KAMPANYALAR

Demokrat aday Kamala Harris ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, pazartesi günü Pennsylvania için verdikleri kıyasıya mücadeleyle bu yılki başkanlık yarışını tamamladı ve Beyaz Saray seçimleri için eyalet genelindeki seçmenlere son sözlerini sarf etti.

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ABD seçimleri öncesi kaos! Ortalık karıştı: Bombalı saldırgan…

Harris, Pennsylvania'da 5 ayrı seçim mitingi düzenlerken, Trump ise aynı gün içinde hem Pennsylvania'da hem North Carolina'da hem de Michigan'daki seçim etkinliklerine katıldı.

ABD seçimleri öncesi kaos! Ortalık karıştı: Bombalı saldırgan…

Pennsylvania, herhangi bir kritik eyaletten daha fazla Seçici Kurul oyuna sahip. Burada kazanılacak bir zafer, her iki aday için de Beyaz Saray'a giden yolu açabilir.

ABD seçimleri öncesi kaos! Ortalık karıştı: Bombalı saldırgan…

TRUMP'DAN AĞIR SUÇLAMALAR

Harris, Trump'ın ismini asla anmazken, Cumhuriyetçi aday her fırsatta rakibini yerden yere vurdu.

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