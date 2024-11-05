Giriş Tarihi: 05.11.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024
11:33
ABD seçimleri öncesi kaos! Ortalık karıştı: Bombalı saldırgan…
ABD'de başkanlık oylaması için geri sayım başlarken, her iki aday da son seçim kampanyalarını düzenledi. Sosyal medyada ortaya çıkan hile iddiaları Trump destekçilerini gerdi. Yerel yetkililer büyük bir kaosa karşı ülke çapında tedbir aldı. Keskin nişancılar ve ulusal muhafızlar görev yerine sevk edildi. Tüm bunlar gerçekleşirken iç karışıklığın ilk fitili de ateşlendi. Bombalı bir eylem son anda engellendi.