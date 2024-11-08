ABD seçimlerinde Donald Trump kazanınca kaybedenler!

Öyle ucu ucuna falan da kazanmadı; ezdi geçti. Yalnızca başkanlığı değil Senato'yu ve Temsilciler Meclisi'ni de aldı.

Demokratlar artık belini doğrultamaz.

Evet, elbette Trump'ın ABD başkanı olarak yapabileceklerinin, değiştirebileceklerinin sınırları var. Ancak Biden ya da Harris gibi kişiliksiz bir figür değil özgün bir karakter olduğu için fiili durumda değişim yapma potansiyeli çok fazla.



