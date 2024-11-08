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Giriş Tarihi: 08.11.2024 06:56 Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 06:59

ABD seçimlerinde Donald Trump kazanınca kaybedenler!

Amerika Birleşik Devletleri'nde 47. başkanlık seçimlerini cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump kazandı. 4 yıl sonra başkanlık koltuğuna geri dönen Donald Trump'ın seçimi kazanmasının ardından ABD'deki ve dünyadaki bazı kesimler yenilgi sonrası umduğunu bulamadı. SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok Donald Trump'ın zaferiyle sonuçlanan ABD seçimlerini ve sonrasında yaşanacakları ele alan bir yazı yazdı. İşte Altınok'un o yazısı...

MELİH ALTINOK
ABD seçimlerinde Donald Trump kazanınca kaybedenler!

78 yaşında olmasına rağmen muazzam bir seçim kampanyası yürüten Trump yeniden ABD başkanı seçilmeyi başardı.
Müesses nizam, küresel merkez medyasından Hollywood'una, Obama'sından Clinton'una kadar tüm aparatlarıyla karşısındaydı. ABD hukukunu ayaklar altına alıp saçma sapan davalarla onu içeri tıkmaya çalıştılar. Adamı öldürmeye bile kalktılar. Nafile...

ABD seçimlerinde Donald Trump kazanınca kaybedenler!

Öyle ucu ucuna falan da kazanmadı; ezdi geçti. Yalnızca başkanlığı değil Senato'yu ve Temsilciler Meclisi'ni de aldı.
Demokratlar artık belini doğrultamaz.
Evet, elbette Trump'ın ABD başkanı olarak yapabileceklerinin, değiştirebileceklerinin sınırları var. Ancak Biden ya da Harris gibi kişiliksiz bir figür değil özgün bir karakter olduğu için fiili durumda değişim yapma potansiyeli çok fazla.

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ABD seçimlerinde Donald Trump kazanınca kaybedenler!

Belki ABD'nin kendisine format attığı 9/11 muamması gibi netameli mevzulara giremez. Ama sırf Epstein skandalına karışmış isimleri açıklama vaadini yerine getirse ülkede yer yerinden oynar.
Seçildikten sonra yaptığı ilk konuşmasında savaş çıkarmayacağını ve Suriye gibi mevcut çatışma alanlarından çekileceklerini söylemesi bile bile umut verici.

ABD seçimlerinde Donald Trump kazanınca kaybedenler!

Tabii bu durumda tüm dünyada, Demokrat koalisyon kaybedince kaybetmiş sayılanlar da var.
Kuşkusuz ilk sırada, Harris'in temsilcisi olduğu küreselcilerin kayığına binip kendine istikbal arayanlar geliyor.
Zelenski'nin işi bitti. Trump artık Ukrayna'ya 5 sent bile göndermez.

ABD seçimlerinde Donald Trump kazanınca kaybedenler!

Suriye'nin kuzeyinde McGurk'ün himayesinde devlet kurma hayalleriyle çığırından çıkan PKK-YPG ve onun Türkiye de dâhil bölgedeki kolları sahipsiz kaldı. Okyanus Ötesi'ne şirin görünmek için çırpınan ana muhalefet aktörleri de sukut-u hayale uğradıklarını gizleyemiyorlar.

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