Giriş Tarihi: 08.11.2024 06:56
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024
06:59
ABD seçimlerinde Donald Trump kazanınca kaybedenler!
Amerika Birleşik Devletleri'nde 47. başkanlık seçimlerini cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump kazandı. 4 yıl sonra başkanlık koltuğuna geri dönen Donald Trump'ın seçimi kazanmasının ardından ABD'deki ve dünyadaki bazı kesimler yenilgi sonrası umduğunu bulamadı. SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok Donald Trump'ın zaferiyle sonuçlanan ABD seçimlerini ve sonrasında yaşanacakları ele alan bir yazı yazdı. İşte Altınok'un o yazısı...