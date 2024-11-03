Giriş Tarihi: 03.11.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024
13:36
ABD seçimlerinde kritik döneme girildi: Salıncak eyaletlerde başa baş yarış – Kamala Harris mi Donald Trump mı?
ABD seçimlerine birkaç gün kala adayların kampanyaları tam gaz devam ediyor. Demokrat Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Donald Trump salıncak eyaletlerde kıyasıya mücadeleye girişti. Her iki aday da farklı bölgelerde farklı stratejiler ile seçmenlerin oyunu kazanabilmek için büyük çaba sarf ediyor. Seçim çalışmaları sürerken sosyal medyada ortaya çıkan bazı söylemler ve iddialar ise ortalığı karıştırdı.