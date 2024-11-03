ABD seçimlerinde kritik döneme girildi: Salıncak eyaletlerde başa baş yarış – Kamala Harris mi Donald Trump mı?

AYNI ANDA AYNI YERDE KIYASIYA MÜCADELE

ABD'de seçimlere birkaç gün kala adayların kampanyaları da aralıksız devam ediyor. Cumartesi günü Harris ve ABD Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump'ın uçakları, iki adayın düello etkinlikleri düzenlediği Kuzey Carolina'nın Charlotte kentinde aynı pisti paylaştı.