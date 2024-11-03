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Giriş Tarihi: 03.11.2024 13:26 Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 13:36

ABD seçimlerinde kritik döneme girildi: Salıncak eyaletlerde başa baş yarış – Kamala Harris mi Donald Trump mı?

ABD seçimlerine birkaç gün kala adayların kampanyaları tam gaz devam ediyor. Demokrat Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Donald Trump salıncak eyaletlerde kıyasıya mücadeleye girişti. Her iki aday da farklı bölgelerde farklı stratejiler ile seçmenlerin oyunu kazanabilmek için büyük çaba sarf ediyor. Seçim çalışmaları sürerken sosyal medyada ortaya çıkan bazı söylemler ve iddialar ise ortalığı karıştırdı.

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ABD seçimlerinde kritik döneme girildi: Salıncak eyaletlerde başa baş yarış – Kamala Harris mi Donald Trump mı?

ABD Demokrat Başkan Adayı Kamala Harris, New York'a beklenmedik bir seyahat gerçekleştirdi. Normalde kritik eyaletlerde yoğun kampanyalar yürüten Harris, işlerine ara verip "Saturday Night Live" adlı komedi programına katıldı. Harris'in amacı, bu program sayesinde ülke çapında bir izleyici kitlesine ulaşmak.

ABD seçimlerinde kritik döneme girildi: Salıncak eyaletlerde başa baş yarış – Kamala Harris mi Donald Trump mı?

BEKLENMEDİK ETKİ

Salı günü yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde komedi programına katılmak beklenmedik bir etki yaratabilir. Harris bu komedi ve siyasi hiciv şovunda ilk kez yer aldı. Harris, programın açılışında Maya Rudolph'un kendisinin tıpatıp aynısı olan ikizi rolünü oynadı.

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ABD seçimlerinde kritik döneme girildi: Salıncak eyaletlerde başa baş yarış – Kamala Harris mi Donald Trump mı?

AYNI ANDA AYNI YERDE KIYASIYA MÜCADELE

ABD'de seçimlere birkaç gün kala adayların kampanyaları da aralıksız devam ediyor. Cumartesi günü Harris ve ABD Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump'ın uçakları, iki adayın düello etkinlikleri düzenlediği Kuzey Carolina'nın Charlotte kentinde aynı pisti paylaştı.

ABD seçimlerinde kritik döneme girildi: Salıncak eyaletlerde başa baş yarış – Kamala Harris mi Donald Trump mı?

SALINCAK EYALETLER

Kuzey Carolina seçim sonuçlarını belirleyecek birkaç eyaletten biri. ABD seçimlerinde yalnızca yedi eyaletin gerçek anlamda rekabetçi olduğu düşünülüyor.

ABD seçimlerinde kritik döneme girildi: Salıncak eyaletlerde başa baş yarış – Kamala Harris mi Donald Trump mı?

Ülkede bulunan toplam 50 eyaletin 43'ünü her seçimde neredeyse aynı parti, belirgin bir farkla kazanıyor. Seçimde küçük oy farkıyla partiler arasında el değiştirebildikleri için "salıncak" olarak adlandırılan 7 kritik eyalet, ABD başkanlık seçimlerinin aritmetiğini belirleme özelliğine sahip.

2024 başkanlık seçimlerinde herkesin gözü Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, North Carolina ve Wisconsin eyaletlerinde.

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