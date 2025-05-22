Giriş Tarihi: 22.05.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
11:06
ABD-Türkiye çalışma grubu Siyonistlerin radarında: İsrail için endişe verici! Başkan Erdoğan’ın nüfuzu rahatsız etti
ABD-Türkiye Suriye çalışma grubu toplantısı 20 Mayıs'ta Washington'da gerçekleşti. Zirve sonrası açıklamada Suriye'de ortak vizyon vurgusu yapıldı. Bu durum Siyonistleri panikletti. Yahudi gazete JNS, yaşanan son olayları "İsrail açısından endişe verici bir gelişme" olarak tanımladı. Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Orta Doğu'daki artan etkisinin Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasında etkili olduğundan bahsedildi.