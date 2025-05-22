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Giriş Tarihi: 22.05.2025 10:15 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 11:06

ABD-Türkiye çalışma grubu Siyonistlerin radarında: İsrail için endişe verici! Başkan Erdoğan’ın nüfuzu rahatsız etti

ABD-Türkiye Suriye çalışma grubu toplantısı 20 Mayıs'ta Washington'da gerçekleşti. Zirve sonrası açıklamada Suriye'de ortak vizyon vurgusu yapıldı. Bu durum Siyonistleri panikletti. Yahudi gazete JNS, yaşanan son olayları "İsrail açısından endişe verici bir gelişme" olarak tanımladı. Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Orta Doğu'daki artan etkisinin Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasında etkili olduğundan bahsedildi.

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ABD-Türkiye çalışma grubu Siyonistlerin radarında: İsrail için endişe verici! Başkan Erdoğan’ın nüfuzu rahatsız etti

ABD merkezli Yahudi gazetesi JNS, "ABD-Türkiye çalışma grubu Suriye konusunda 'ortak öncelikler' konusunda iş birliği yapacak" başlıklı bir haber yayımladı.

ABD-Türkiye çalışma grubu Siyonistlerin radarında: İsrail için endişe verici! Başkan Erdoğan’ın nüfuzu rahatsız etti

ABD TÜRKİYE ÇALIŞMA GRUBU İSRAİL'İ PANİKLETTİ

Haberde, Ankara ile Washington'un Suriye konusunda ortak görüş paylaşmasının İsrail için endişe verici bir gelişme olduğu kaydedildi.

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ABD-Türkiye çalışma grubu Siyonistlerin radarında: İsrail için endişe verici! Başkan Erdoğan’ın nüfuzu rahatsız etti

JNS haberinde, "ABD Dışişleri Bakanlığı salı günü yaptığı açıklamada, ABD ve Türkiye'nin "Suriye konusunda ortak bir vizyona sahip olduğunu duyurdu. Bu durum, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun süredir devam eden Yahudi devletini kınama alışkanlığı göz önüne alındığında, İsrail açısından endişe verici bir gelişme." ifadeleri kullanıldı.

ABD-Türkiye çalışma grubu Siyonistlerin radarında: İsrail için endişe verici! Başkan Erdoğan’ın nüfuzu rahatsız etti

SURİYE'DE İSTİKRAR OLMASI SİYONİSTLERİ ENDİŞELENDİRİYOR

Yahudi gazete, ABD-Türkiye Suriye çalışma grubu toplantısı sonrası yapılan açıklamalara geniş yer verdi. Haberde, her iki tarafın da "Suriye'de istikrar ve güvenlik konusunda iş birliği ve koordinasyonu artırmaya kararlı" olduğu belirtildi.

ABD-Türkiye çalışma grubu Siyonistlerin radarında: İsrail için endişe verici! Başkan Erdoğan’ın nüfuzu rahatsız etti

Haberde, Tel Aviv yönetiminin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın yükselişinden tedirginlik duyduğu bildirildi.