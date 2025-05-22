ABD-Türkiye çalışma grubu Siyonistlerin radarında: İsrail için endişe verici! Başkan Erdoğan’ın nüfuzu rahatsız etti

JNS haberinde, "ABD Dışişleri Bakanlığı salı günü yaptığı açıklamada, ABD ve Türkiye'nin "Suriye konusunda ortak bir vizyona sahip olduğunu duyurdu. Bu durum, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun süredir devam eden Yahudi devletini kınama alışkanlığı göz önüne alındığında, İsrail açısından endişe verici bir gelişme." ifadeleri kullanıldı.