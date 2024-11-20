Giriş Tarihi: 20.11.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024
10:41
Hamas iddiaları sonrası ABD’den küstah hamle: Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Miller’dan skandal açıklama!
Geçen hafta Katar'ın, Hamas Siyasi Büro liderlerini ülkeden çıkarttığına dair iddialar Batı medyası tarafından ortaya atılmıştı. Doha söz konusu söylemleri yalanlamış ve Filistinli grubun ofisinin hala ülkede bulunduğunu belirtmişti. Bu iftiradan sonra bu kez de bazı çevreler Türkiye'yi hedef aldı. Hamas'ın yeni ofisinin Ankara'ya taşındığı ileri sürüldü. Üstelik Biden hükümeti bu uydurma bilgiyi kullanarak skandal bir açıklamada bulundu.