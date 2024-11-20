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Giriş Tarihi: 20.11.2024 09:43 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 10:41

Hamas iddiaları sonrası ABD’den küstah hamle: Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Miller’dan skandal açıklama!

Geçen hafta Katar'ın, Hamas Siyasi Büro liderlerini ülkeden çıkarttığına dair iddialar Batı medyası tarafından ortaya atılmıştı. Doha söz konusu söylemleri yalanlamış ve Filistinli grubun ofisinin hala ülkede bulunduğunu belirtmişti. Bu iftiradan sonra bu kez de bazı çevreler Türkiye'yi hedef aldı. Hamas'ın yeni ofisinin Ankara'ya taşındığı ileri sürüldü. Üstelik Biden hükümeti bu uydurma bilgiyi kullanarak skandal bir açıklamada bulundu.

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Hamas iddiaları sonrası ABD’den küstah hamle: Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Miller’dan skandal açıklama!

ABD, pazartesi günü Türkiye'nin Hamas liderlerine ev sahipliği yaptığını iddia etti ve küstahça söylemlerde bulundu.

Hamas iddiaları sonrası ABD’den küstah hamle: Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Miller’dan skandal açıklama!

KÜSTAH TEHDİT

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller'a, bazı Hamas liderlerinin Katar'dan Türkiye'ye taşındığına dair haberler sorulduğunda, bunları çürütecek konumda olmadığını ancak iddiaları doğrulayamayacağını da bildirdi.

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Hamas iddiaları sonrası ABD’den küstah hamle: Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Miller’dan skandal açıklama!

Türkiye'yi tehdit eden Miller, "Washington'un Türk hükümetine Hamas ile her zamanki gibi iş yapılamayacağını açıkça göstereceğini" belirtti.

Hamas iddiaları sonrası ABD’den küstah hamle: Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Miller’dan skandal açıklama!

HEDEF TÜRKİYE

Miller, bazı Hamas liderlerinin ABD tarafından suçlandığını ve Washington'un bunların teslimini istediğini belirtti.

Hamas iddiaları sonrası ABD’den küstah hamle: Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Miller’dan skandal açıklama!

Miller, "Hamas liderlerinin hiçbir yerde rahat bir şekilde yaşamasını istemiyoruz ve buna en önemli müttefiklerimizden birinin en büyük kenti de dahildir." ifadelerini kullandı.

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