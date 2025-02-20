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Giriş Tarihi: 20.02.2025 12:13 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 12:16

ABD-Ukrayna-Rusya üçgeninde büyük gerilim! Liderler apar topar oraya gitti: O bir katil!

Son dakika haberleri: Rusya Ukrayna savaşında dengeler değişiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye yönelik diktatör çıkışının ardından Trump'ın sağ kolu Elon Musk'tan şoke eden bir suçlama geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin'le Trump arasında artan diyaloğun ardından Avrupalı liderler harekete geçti. İşte Rusya Ukrayna ABD cephesinde son durum…

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ABD-Ukrayna-Rusya üçgeninde büyük gerilim! Liderler apar topar oraya gitti: O bir katil!

Son dakika haberleri: Rusya Ukrayna savaşında gerilim had safhaya ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy için bir kez daha "diktatör" ifadesini kullanarak, "Orta sınıf bir komedyen devlet başkanı, ABD'yi temelde kazanılamayacak, hiç başlamaması gereken ve başkan olsaydım asla başlamayacak olan bir savaşa girmek için 350 milyar dolar harcamaya ikna etti." dedi.

ABD-Ukrayna-Rusya üçgeninde büyük gerilim! Liderler apar topar oraya gitti: O bir katil!

Rusya-Ukrayna savaşını bitirmenin çok önemli olduğunu ve bu konuda çok çaba gösterdiklerini kaydeden Trump, savaşın başlama ve devam etme nedenlerini büyük oranda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile önceki ABD Başkanı Joe Biden'a bağladı.

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ABD-Ukrayna-Rusya üçgeninde büyük gerilim! Liderler apar topar oraya gitti: O bir katil!

"ÜLKEYİ PARAMPARÇA ETTİ"

"Ukrayna'yı seviyorum ama Zelenskiy berbat bir iş çıkardı. Ülkesi paramparça oldu ve milyonlarca insan gereksiz yere öldü" diyen Trump, "Her iki tarafla da konuşmazsanız savaşı bitiremezsiniz, ancak üç yıldır konuşmuyorlar." yorumunu yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı'nın Riyad'a davet edilmediği için üzgün olduğunu ancak 3 yıldır süren savaş boyunca barış için bir şey yapmadığı için bu görüşmelerde yer alamadığını savunan Trump, "Orta sınıf bir komedyen devlet başkanı, ABD'yi temelde kazanılamayacak, hiç başlamaması gereken ve başkan olsaydım asla başlamayacak olan bir savaşa girmek için 350 milyar dolar harcamaya ikna etti." şeklinde konuştu.

ABD-Ukrayna-Rusya üçgeninde büyük gerilim! Liderler apar topar oraya gitti: O bir katil!

Zelenskiy'in ülkesinde halk nezdinde popülaritesinin çok düşük olduğunu savunan Trump, Ukrayna'da birçok şehrin yerle bir olduğunu ve böyle bir ortamda o ülkedeki liderin popüler olamayacağını söyledi. Trump, Zelenskiy'i doğrudan hedef aldığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Seçim yapılmasını reddediyor. Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenskiy, daha hızlı hareket etse iyi olur yoksa ülkesi kalmayacak. Harekete geçmeli ve hızlı hareket etmeli çünkü savaş yanlış yöne gidiyor. Bu arada, Rusya ile savaşı sona erdirmek için başarılı bir şekilde müzakere ediyoruz ki bunu sadece Trump'ın yapabileceğini herkes kabul ediyor."

ABD-Ukrayna-Rusya üçgeninde büyük gerilim! Liderler apar topar oraya gitti: O bir katil!

"ABD VE AB İLE BARIŞ GÜVENİLİR OLUR"

Zelenskiy, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Ukrayna ordusunun mücadeleyi sürdürdüğünü belirten Zelenskiy, bugün Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile görüşeceğini kaydederek, "Toplantının ve ABD ile genel çalışmalarımızın yapıcı olması bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, hedeflerinin barış olduğunu vurgulayarak, "ABD ve Avrupa ile birlikte barış daha güvenilir olabilir ve bu bizim hedefimizdir. Ancak asıl önemli olan, bunun sadece bizim hedefimiz değil, ortaklarımızla paylaştığımız bir hedef olmasıdır" açıklamasını yaptı.

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