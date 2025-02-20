ABD-Ukrayna-Rusya üçgeninde büyük gerilim! Liderler apar topar oraya gitti: O bir katil!

Zelenskiy'in ülkesinde halk nezdinde popülaritesinin çok düşük olduğunu savunan Trump, Ukrayna'da birçok şehrin yerle bir olduğunu ve böyle bir ortamda o ülkedeki liderin popüler olamayacağını söyledi. Trump, Zelenskiy'i doğrudan hedef aldığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Seçim yapılmasını reddediyor. Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenskiy, daha hızlı hareket etse iyi olur yoksa ülkesi kalmayacak. Harekete geçmeli ve hızlı hareket etmeli çünkü savaş yanlış yöne gidiyor. Bu arada, Rusya ile savaşı sona erdirmek için başarılı bir şekilde müzakere ediyoruz ki bunu sadece Trump'ın yapabileceğini herkes kabul ediyor."