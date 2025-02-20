Giriş Tarihi: 20.02.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
12:16
ABD-Ukrayna-Rusya üçgeninde büyük gerilim! Liderler apar topar oraya gitti: O bir katil!
Son dakika haberleri: Rusya Ukrayna savaşında dengeler değişiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye yönelik diktatör çıkışının ardından Trump'ın sağ kolu Elon Musk'tan şoke eden bir suçlama geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin'le Trump arasında artan diyaloğun ardından Avrupalı liderler harekete geçti. İşte Rusya Ukrayna ABD cephesinde son durum…