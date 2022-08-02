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Haberler Galeri Son dakika | ABD Çin gerilimi tırmanıyor: Pelosi Tayvan'a indi! Çin teyakkuza geçti, savaş uçakları ve tanklar yolda...
Giriş Tarihi: 02.08.2022 09:12 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 18:45

Son dakika | ABD Çin gerilimi tırmanıyor: Pelosi Tayvan'a indi! Çin teyakkuza geçti, savaş uçakları ve tanklar yolda...

Rusya Ukrayna savaşı henüz bitmemiş, Avrupa'da ise Sırbistan ile Kosova arasında bir kriz patlak vermişken bir gerilim de Çin-ABD hattında yaşanıyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Pasifik ülkeleri turunda Tayvan ziyareti ipleri iyice gerdi. Son gelen bilgiye göre ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin içinde olduğu uçak Tayvan'a indi. Öte yandan Çin devlet medyası da Çin'e ait savaş uçaklarının Tayvan Boğazı'nı geçtiğini bildirdi. Bölgede tansiyon her geçen dakika yükseliyor.

AA
Son dakika | ABD Çin gerilimi tırmanıyor: Pelosi Tayvan’a indi! Çin teyakkuza geçti, savaş uçakları ve tanklar yolda...

SON DAKİKA: PELOSİ'NİN UÇAĞI TAYVAN'A İNDİ

Bir bölgede daha savaş çanları çalıyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti ortalığı karıştırdı. ABD ve Çin arasında büyük restleşme yaşanmıştı. Gelen son bilgilere göre Nancy Pelosi'nin içinde bulunduğu uçak Tayvan'a indi. Çin devlet medyası ise Çin savaş uçaklarının Tayvan Boğazı'nı geçtiğini bildirdi. Asya'da gerilim giderek tırmanıyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetini taşıyan uçak Tayvan'a ulaştı.

Son dakika | ABD Çin gerilimi tırmanıyor: Pelosi Tayvan’a indi! Çin teyakkuza geçti, savaş uçakları ve tanklar yolda...

Uçuş takip sitesi Flight Radar-24'ün verilerine göre, Pelosi ve beraberindekileri taşıyan "Boeing C-40" tipi askeri uçak, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Sultan Abdülaziz Şah Havalimanı'ndan ayrıldıktan sonra kuzey istikametinde Güney Çin Denizi'ne ilerlemek yerine Endonezya'nın Borneo Adası üzerinden doğuya, ardından Filipinlerin doğu kıyısını takip ederek kuzeye hareket etti.

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Son dakika | ABD Çin gerilimi tırmanıyor: Pelosi Tayvan’a indi! Çin teyakkuza geçti, savaş uçakları ve tanklar yolda...

ÇİN SAVAŞ UÇAKLARI TAYVAN BOĞAZI'NI GEÇTİ

Ardından Filipinler Denizi'nden kuzeybatıya ilerleyen uçak, Tayvan hava sahasına doğudan girerek Taipei'deki Songşan Havaalanı'na indi.

Çin Komünist Partisi'nin yayın organı Global Times, uçağın Tayvan'a yaklaştığı sıralarda, Çin'e ait S-35 savaş uçaklarının Tayvan Boğazı'nı geçtiğini bildirdi. Konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Son dakika | ABD Çin gerilimi tırmanıyor: Pelosi Tayvan’a indi! Çin teyakkuza geçti, savaş uçakları ve tanklar yolda...

ÖNCESİNDE NELER YAŞANDI?
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin beklenen Tayvan ziyareti öncesi, Pelosi ve beraberindeki Kongre heyetini taşıdığı öne sürülen uçak Ada'ya yaklaşırken, ABD'nin Japonya'nın Okinawa Adası'ndaki hava üssünden savaş uçaklarının havalandığı bildirildi.

Japonya kamu yayın kurumu NHK'nin haberine göre, sekiz "F-15" savaş uçağı, beş tanker uçağı ile Kadena Hava Üssü'nden hareket etti.

Tayvan'ın 730 kilometre kuzeydoğusundaki Ada'dan kalkan uçakların Pelosi'nin uçağını korumak üzere yola çıktığı tahmin ediliyor.

Tanker uçaklarının yakıt ikmali için jetlere eşlik etmesinin, havada uzun süre kalmayı planladıklarına işaret ediyor.

Okinawa Savunma Bürosu, bugün "KC-135" tipi 22 tanker uçağının üsse geldiğini ayrıca "EP-3" tipi elektronik keşif uçağının Doğu Denizi'ne doğru yola çıktığını kaydetti.

Son dakika | ABD Çin gerilimi tırmanıyor: Pelosi Tayvan’a indi! Çin teyakkuza geçti, savaş uçakları ve tanklar yolda...

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin Çin'in egemenliğine zarar vereceğini söyledi.

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