Giriş Tarihi: 02.08.2022 09:12 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 18:45

Son dakika | ABD Çin gerilimi tırmanıyor: Pelosi Tayvan'a indi! Çin teyakkuza geçti, savaş uçakları ve tanklar yolda...

Rusya Ukrayna savaşı henüz bitmemiş, Avrupa'da ise Sırbistan ile Kosova arasında bir kriz patlak vermişken bir gerilim de Çin-ABD hattında yaşanıyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Pasifik ülkeleri turunda Tayvan ziyareti ipleri iyice gerdi. Son gelen bilgiye göre ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin içinde olduğu uçak Tayvan'a indi. Öte yandan Çin devlet medyası da Çin'e ait savaş uçaklarının Tayvan Boğazı'nı geçtiğini bildirdi. Bölgede tansiyon her geçen dakika yükseliyor.