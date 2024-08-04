Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri ABD ve İsrail basını yazdı! Orta Doğu’da kırmızı alarm verildi: İşte İran saldırısı için beklenen tarih!
Giriş Tarihi: 04.08.2024 12:32 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 12:32

ABD ve İsrail basını yazdı! Orta Doğu’da kırmızı alarm verildi: İşte İran saldırısı için beklenen tarih!

Hamas lideri Haniye'nin suikastı sonrası Orta Doğu'da bir kez daha savaş çanları çalmaya başladı. İran ve İsrail arasındaki artan gerilim sonrası Amerika Birleşik Devletleri düğmeye bastı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Michael Erik Kurilla bu sabah Orta Doğu'ya giderken ABD ve İsrailli yetkililer İran'ın olası saldırıyla ilgili kritik tarihi açıkladı!

ABD ve İsrail basını yazdı! Orta Doğu’da kırmızı alarm verildi: İşte İran saldırısı için beklenen tarih!

Dünya nefesini tuttu, İran ve İsrail arasındaki misillemeye kilitlendi. Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'da suikasta kurban gitmesinin ardından bölgede tansiyon bir kez daha yükseldi. İran, suikastın sorumlusu olarak gösterdiği İsrail'e meydan okurken, Netanyahu hükümeti panikledi.

ABD ve İsrail basını yazdı! Orta Doğu’da kırmızı alarm verildi: İşte İran saldırısı için beklenen tarih!

Bölgede gerilimin tırmanmasının üzerine Amerika Birleşik Devletleri de harekete geçti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "İran kaynaklı tehditler" karşısında İsrail'in güvenliğine olan desteğini artırmak için bölgeye ilave savaş uçakları ve gemileri gönderdi. ABD Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Bakan Lloyd Austin'in, olası İran saldırısına ilişkin İsrail'e ilave askeri destek göndermek üzere talimat verdiğini dile getirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ABD ve İsrail basını yazdı! Orta Doğu’da kırmızı alarm verildi: İşte İran saldırısı için beklenen tarih!

Cumartesi gecesi Tahran'da yaşanan askeri hareketliliğin ardından ülkeler vatandaşlarına "Derhal Tahran ve İsrail'i terk edin" çağrısı yaparken ABD ve İsrailli yetkililerden yeni açıklama geldi.

ABD ve İsrail basını yazdı! Orta Doğu’da kırmızı alarm verildi: İşte İran saldırısı için beklenen tarih!

ABD'Lİ KOMUTAN ORTADOĞU'DA!

İsrailli ve ABD'li yetkilileri İran ve vekillerinin, Hizbullah askeri şefi Fuad Şukr ve Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesine misilleme olarak İsrail'e her an saldırabileceğini belirtti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Michael Erik Kurilla, Hizbullah ve İran'ın İsrail'e yönelik tehditleri sonrasında pazar sabahı erken saatlerde Orta Doğu'ya gitti.

ABD ve İsrail basını yazdı! Orta Doğu’da kırmızı alarm verildi: İşte İran saldırısı için beklenen tarih!

Axios'a konuşan üç ABD'li ve İsrailli yetkili, saldırının yarın (Pazartesi) gerçekleştirilebileceğini açıkladı ve İsrail ve ABD'nin savunma hazırlıklarına başladıklarını duyurdu.

SON DAKİKA