ABD ve İsrail basını yazdı! Orta Doğu’da kırmızı alarm verildi: İşte İran saldırısı için beklenen tarih!

ABD'Lİ KOMUTAN ORTADOĞU'DA!

İsrailli ve ABD'li yetkilileri İran ve vekillerinin, Hizbullah askeri şefi Fuad Şukr ve Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesine misilleme olarak İsrail'e her an saldırabileceğini belirtti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Michael Erik Kurilla, Hizbullah ve İran'ın İsrail'e yönelik tehditleri sonrasında pazar sabahı erken saatlerde Orta Doğu'ya gitti.