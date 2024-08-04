Giriş Tarihi: 04.08.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024
12:32
ABD ve İsrail basını yazdı! Orta Doğu’da kırmızı alarm verildi: İşte İran saldırısı için beklenen tarih!
Hamas lideri Haniye'nin suikastı sonrası Orta Doğu'da bir kez daha savaş çanları çalmaya başladı. İran ve İsrail arasındaki artan gerilim sonrası Amerika Birleşik Devletleri düğmeye bastı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Michael Erik Kurilla bu sabah Orta Doğu'ya giderken ABD ve İsrailli yetkililer İran'ın olası saldırıyla ilgili kritik tarihi açıkladı!