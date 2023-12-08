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Haberler Galeri ABD ve İsrail ters düştü! Biden ve Pentagon'dan Tel Aviv yönetimine uyarı: Siviller korunmalı
Giriş Tarihi: 08.12.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 09:24

ABD ve İsrail ters düştü! Biden ve Pentagon'dan Tel Aviv yönetimine uyarı: Siviller korunmalı

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne ölüm yağdıran işgalci İsrail'in katliamlarına verdiği destekle ortak olan ABD, dünya kamuoyundan gelen tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kaldı. ABD Başkanı Joe Biden ve Pentagon'dan yapılan son açıklamalarda sivil hassasiyetine vurgu yapıldı. Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinde, Gazze'deki sivillerin korunması gerektiğini belirtirken, Pentagon "İsrail'e, gazeteciler dahil sivillerin korunması yasalarına uyma çağrımızı sürdürüyoruz." açıklamasında bulundu.

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ABD ve İsrail ters düştü! Biden ve Pentagon’dan Tel Aviv yönetimine uyarı: Siviller korunmalı

Gazze Şeridi'nde çocuk, kadın ve yaşlı ayırt etmeden binlerce masum insanı katleden İsrail'in saldırılarına arka çıkan ABD, dünya kamuoyunun tepkileri üzerine geri adım attı. İsrail'in insanlık dışı saldırılarına karşı dünyanın dört bir yanında Filistin'e destek gösterileri düzenlenirken, bu durum ABD'nin söylem değişikliğine gitmesine yol açtı. ABD Başkanı Biden ve Pentagon'dan yapılan son açıklamalarda sivil hassasiyetine dikkat çekildi, "İsrail'e, gazeteciler dahil sivillerin korunması yasalarına uyma çağrımızı sürdürüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ABD ve İsrail ters düştü! Biden ve Pentagon’dan Tel Aviv yönetimine uyarı: Siviller korunmalı

PENTAGON: GAZETECİLER DAHİL SİVİLLER KORUNMALI

Pentagon Sözcüsü Sabrina Singh'e, günlük basın toplantısında ekimde Lübnan'da İsrail ateşi ile hayatını kaybeden gazeteciler ile ilgili yayınlanan raporlar soruldu.

Söz konusu raporlar için değerlendirmede bulunamayacağını belirten Singh, İsrailli yetkililerle yaptıkları görüşmelerde, askeri operasyonlarının "hedefe yönelik" olması konusunda çağrılarına devam ettiklerini söylemekle yetindi.

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ABD ve İsrail ters düştü! Biden ve Pentagon’dan Tel Aviv yönetimine uyarı: Siviller korunmalı

Singh, "İsrail'i, silahlı çatışma ve insani hukuk yasaları ile basın mensupları da dahil olmak üzere, masum sivillerin korunması yasalarını desteklemeye çağırmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

ABD ve İsrail ters düştü! Biden ve Pentagon’dan Tel Aviv yönetimine uyarı: Siviller korunmalı

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Uluslararası Af Örgütü, AFP ve Reuters haber ajansları, bugün Lübnanlı gazeteci İsam Abdullah'ın 13 Ekim'de ölümüne yol açan saldırının "İsrail tarafından gerçekleştirildiğini" kanıtlayan raporlar yayınlamıştı.

ABD ve İsrail ters düştü! Biden ve Pentagon’dan Tel Aviv yönetimine uyarı: Siviller korunmalı

Raporlardaki kanıtların, İsrail güçlerinin saldırdıkları grubun gazeteci olduğunu bildiğini veya bilmesi gerektiğini güçlü bir şekilde gösterdiği, saldırının bariz şekilde görünen gazeteci grubuna yönelik yasa dışı ve kasıtlı bir saldırı olduğu sonucunun çıkarıldığı dile getirilmişti.

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