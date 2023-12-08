Giriş Tarihi: 08.12.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 09:24

ABD ve İsrail ters düştü! Biden ve Pentagon'dan Tel Aviv yönetimine uyarı: Siviller korunmalı

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne ölüm yağdıran işgalci İsrail'in katliamlarına verdiği destekle ortak olan ABD, dünya kamuoyundan gelen tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kaldı. ABD Başkanı Joe Biden ve Pentagon'dan yapılan son açıklamalarda sivil hassasiyetine vurgu yapıldı. Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinde, Gazze'deki sivillerin korunması gerektiğini belirtirken, Pentagon "İsrail'e, gazeteciler dahil sivillerin korunması yasalarına uyma çağrımızı sürdürüyoruz." açıklamasında bulundu.