Giriş Tarihi: 20.10.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024
16:23
ABD yalan söylüyor: Sinvar’ın ölümü sözde ateşkes getirecekti – İsrail’den savaşa devam kararı
Geçtiğimiz günlerde Hamas lideri Yahya Sinvar'ın, katil İsrail ordusu tarafından şehit edilmesi, ABD'nin Gazze konusunda verdiği bazı sözlerin yeniden hatırlanmasına neden oldu. ABD, Savaşın bitmesi için ateşkes önündeki engelin Sinvar olduğunu iddia ediyordu. Eğer Sinvar olmazsa bölgeye barışın geleceğini öne sürüyordu. Ancak, Sinvar hayatını kaybetmesine rağmen İsrail savaşı sürdürmeye kararlı. ABD ikiyüzlü hamlelerine bir yenisini daha ekledi.