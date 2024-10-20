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Haberler Galeri ABD yalan söylüyor: Sinvar’ın ölümü sözde ateşkes getirecekti – İsrail’den savaşa devam kararı
Giriş Tarihi: 20.10.2024 16:22 Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 16:23

ABD yalan söylüyor: Sinvar’ın ölümü sözde ateşkes getirecekti – İsrail’den savaşa devam kararı

Geçtiğimiz günlerde Hamas lideri Yahya Sinvar'ın, katil İsrail ordusu tarafından şehit edilmesi, ABD'nin Gazze konusunda verdiği bazı sözlerin yeniden hatırlanmasına neden oldu. ABD, Savaşın bitmesi için ateşkes önündeki engelin Sinvar olduğunu iddia ediyordu. Eğer Sinvar olmazsa bölgeye barışın geleceğini öne sürüyordu. Ancak, Sinvar hayatını kaybetmesine rağmen İsrail savaşı sürdürmeye kararlı. ABD ikiyüzlü hamlelerine bir yenisini daha ekledi.

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ABD yalan söylüyor: Sinvar’ın ölümü sözde ateşkes getirecekti – İsrail’den savaşa devam kararı

Katil İsrail ordusu, bu hafta gerçekleştirdiği bir operasyon ile Hamas lideri Yahya Sinvar'ı şehit etti. Sinvar'ın ölümünün, bölgeye barış getireceği ileri sürülüyordu ancak Siyonist İsrail'in savaş yanlısı tutumu bunun mümkün olmadığını gösteriyor.

ABD yalan söylüyor: Sinvar’ın ölümü sözde ateşkes getirecekti – İsrail’den savaşa devam kararı

ABD "SİNVAR'IN ÖLÜMÜNÜ BİR FIRSAT" OLARAK NİTELEDİ

İşgalci İsrail ordusunun Hamas lideri Yahya Sinvar'ı şehit etmesinin doğrulanmasının hemen ardından, ABD'li yetkililer, bu durumu savaşa son vermek ve Gazze için "bir sonraki güne" geçmek için bir fırsat olarak niteledi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris de kendi açıklamalarında bu ifadeyi yineledi.

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ABD yalan söylüyor: Sinvar’ın ölümü sözde ateşkes getirecekti – İsrail’den savaşa devam kararı

SİYONİST İSRAİL FARKLI DÜŞÜNÜYOR

Ancak Siyonist İsrail liderlerinin mesajı çok farklıydı. Başbakan Binyamin Netanyahu savaşın " bitmediğini " bildirdi ve İsrail güçlerinin Gazze'de önümüzdeki yıllarda da faaliyet göstereceğini aktardı.

ABD yalan söylüyor: Sinvar’ın ölümü sözde ateşkes getirecekti – İsrail’den savaşa devam kararı

SÖZDE HAMAS LİDERİ ATEŞKES İÇİN ENGELDİ

ABD'li yetkililer bu hafta Sinvar'dan "kaldırılan bir engel" olarak bahsetti. ABD hükümeti, Gazze'deki ateşkes için Sinvar'ın mani olduğunu iddia ediyordu. Ancak onun öldürülmesi, bir yıldan uzun süredir hayata geçirilemeyen ateşkes anlaşması için yapılan müzakereleri nasıl etkileyeceği belirsiz.

ABD yalan söylüyor: Sinvar’ın ölümü sözde ateşkes getirecekti – İsrail’den savaşa devam kararı

Hamas, kalıcı bir ateşkese yol açacak bir anlaşmayı desteklediğini vurgularken, Netanyahu, tam zafere ulaşılana kadar savaşı sürdürme kararını defalarca tekrarladı.

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