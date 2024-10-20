ABD yalan söylüyor: Sinvar’ın ölümü sözde ateşkes getirecekti – İsrail’den savaşa devam kararı

ABD "SİNVAR'IN ÖLÜMÜNÜ BİR FIRSAT" OLARAK NİTELEDİ

İşgalci İsrail ordusunun Hamas lideri Yahya Sinvar'ı şehit etmesinin doğrulanmasının hemen ardından, ABD'li yetkililer, bu durumu savaşa son vermek ve Gazze için "bir sonraki güne" geçmek için bir fırsat olarak niteledi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris de kendi açıklamalarında bu ifadeyi yineledi.