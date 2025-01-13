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Haberler Galeri ABD yangınlarla kavruluyor! Yağma, fırsatçılık, ölüm: Cehennemi yaşıyorlar
Giriş Tarihi: 13.01.2025 23:14 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 23:14

ABD yangınlarla kavruluyor! Yağma, fırsatçılık, ölüm: Cehennemi yaşıyorlar

ABD yangın felaketiyle boğuşmaya devam ediyor. ABD'de Los Angeles ve çevresinde devam eden yangınlardan kaynaklanan toplam hasar ve ekonomik kayba ilişkin tahminler, 250 milyar dolar ile 275 milyar dolar aralığına yükseltildi. Öte yandan yangınlar sebebiyle ülkede kaos ortaya çıktı. Ev sahipleri kira fiyatlarına fahiş zamlar uyguladı. Öte yandan yağma olayları baş gösterdi. Bunun yanında göreve 20 Ocak'ta gelecek olan Trump, Kaliforniyalı yetkilileri Los Angeles çevresinde çıkan ölümcül orman yangınlarını ele alış biçimleri konusunda beceriksizlikle suçladı. İşte ABD'yi sarsan yangın felaketiyle ilgili dikkat çeken detaylar...

ABD yangınlarla kavruluyor! Yağma, fırsatçılık, ölüm: Cehennemi yaşıyorlar

Los Angeles'ta dört ayrı yangın altıncı gününde itfaiyeciler tam da ilerleme kaydetmeye başlamışken kasırga şiddetindeki Santa Ana rüzgarları tekrar belirdi, uzmanlar yangın koşullarıyla ilgili "bu hafta daha da kötüleşecek" açıklaması yaptı. Ölü sayısı 24'e yükseldi, evlerine dönmeye başlayan sakinler tekrar geri gönderildi.

ABD yangınlarla kavruluyor! Yağma, fırsatçılık, ölüm: Cehennemi yaşıyorlar

Öte yandan ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda mevcut yönetimi ve California'daki yetkilileri topa tuttu.

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ABD yangınlarla kavruluyor! Yağma, fırsatçılık, ölüm: Cehennemi yaşıyorlar

"Yangınlar hala Los Angeles'ta şiddetini sürdürüyor. Beceriksiz politikacılar onları söndürmenin yolunu bulamıyor." diyen Trump, şunları ekledi:

'BUNLARIN NESİ VAR?'

"Binlerce muhteşem ev yok oldu ve çok daha fazlası yakında kaybedilecek. Her yerde ölüm var. Bu, ülkemizin tarihindeki en kötü felaketlerden biri. Yangınları bir türlü söndüremiyorlar. Bunların nesi var?"

ABD yangınlarla kavruluyor! Yağma, fırsatçılık, ölüm: Cehennemi yaşıyorlar

275 MİLYAR DOLAR ZARAR VAR

ABD'de Los Angeles ve çevresinde devam eden yangınlardan kaynaklanan toplam hasar ve ekonomik kayba ilişkin tahminler, 250 milyar dolar ile 275 milyar dolar aralığına yükseltildi.

ABD yangınlarla kavruluyor! Yağma, fırsatçılık, ölüm: Cehennemi yaşıyorlar

Dünya çapında hava tahmini hizmeti veren AccuWeather, Los Angeles ve çevresinde devam eden yangınların ekonomik maliyetine ilişkin tahminlerini güncelledi.

Buna göre, devam eden yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 milyar dolar ile 275 milyar dolar arasında olacağı tahmin edildi.

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