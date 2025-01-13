Giriş Tarihi: 13.01.2025 23:14
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025
23:14
ABD yangınlarla kavruluyor! Yağma, fırsatçılık, ölüm: Cehennemi yaşıyorlar
ABD yangın felaketiyle boğuşmaya devam ediyor. ABD'de Los Angeles ve çevresinde devam eden yangınlardan kaynaklanan toplam hasar ve ekonomik kayba ilişkin tahminler, 250 milyar dolar ile 275 milyar dolar aralığına yükseltildi. Öte yandan yangınlar sebebiyle ülkede kaos ortaya çıktı. Ev sahipleri kira fiyatlarına fahiş zamlar uyguladı. Öte yandan yağma olayları baş gösterdi. Bunun yanında göreve 20 Ocak'ta gelecek olan Trump, Kaliforniyalı yetkilileri Los Angeles çevresinde çıkan ölümcül orman yangınlarını ele alış biçimleri konusunda beceriksizlikle suçladı. İşte ABD'yi sarsan yangın felaketiyle ilgili dikkat çeken detaylar...