ABD yangınlarla kavruluyor! Yağma, fırsatçılık, ölüm: Cehennemi yaşıyorlar

"Yangınlar hala Los Angeles'ta şiddetini sürdürüyor. Beceriksiz politikacılar onları söndürmenin yolunu bulamıyor." diyen Trump, şunları ekledi:

'BUNLARIN NESİ VAR?'

"Binlerce muhteşem ev yok oldu ve çok daha fazlası yakında kaybedilecek. Her yerde ölüm var. Bu, ülkemizin tarihindeki en kötü felaketlerden biri. Yangınları bir türlü söndüremiyorlar. Bunların nesi var?"