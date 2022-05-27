Giriş Tarihi: 27.05.2022 00:28
Güncelleme Tarihi: 27.05.2022
00:49
ABD yine teröristlere sahip çıktı! Türkiye'nin olası operasyonu rahatsız etti: Temas halindeyiz...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşen MGK toplantısı sonrası açıklanan bildiride 'yeni harekat' mesajı verilmişti. Türkiye'nin olası operasyonu, ABD'yi rahatsız etti. ABD'nin Suriye'nin kuzey ve doğusunda SDG ismini kullanan PKK/YPG'ye verdiği destek ise böylece bir kez daha gözler önüne serildi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ' SDG güçleriyle temas halindeyiz' ifadelerini kullandı.