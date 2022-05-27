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Haberler Galeri ABD yine teröristlere sahip çıktı! Türkiye'nin olası operasyonu rahatsız etti: Temas halindeyiz...
Giriş Tarihi: 27.05.2022 00:28 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 00:49

ABD yine teröristlere sahip çıktı! Türkiye'nin olası operasyonu rahatsız etti: Temas halindeyiz...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşen MGK toplantısı sonrası açıklanan bildiride 'yeni harekat' mesajı verilmişti. Türkiye'nin olası operasyonu, ABD'yi rahatsız etti. ABD'nin Suriye'nin kuzey ve doğusunda SDG ismini kullanan PKK/YPG'ye verdiği destek ise böylece bir kez daha gözler önüne serildi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ' SDG güçleriyle temas halindeyiz' ifadelerini kullandı.

ABD yine teröristlere sahip çıktı! Türkiye’nin olası operasyonu rahatsız etti: Temas halindeyiz...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındagerçekleşen ve 3 saat süren Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sonrası açıklanan bildiride 'yeni harekat' mesajı verildi. Bildiride, "Güney sınırlarımızda icra edilen ve edilecek harekatların komşularımızın toprak bütünlüğünü hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyacının gereği olduğu belirtilmiştir" ifadelerine yer verildi. Türkiye'nin olası operasyonu ABD'yi rahatsız etti.

ABD yine teröristlere sahip çıktı! Türkiye’nin olası operasyonu rahatsız etti: Temas halindeyiz...

HAREKÂTLAR KOMŞULARIN GÜVENLİĞİNE DE KATKI SAĞLAR


Bildiride; "PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuş ve ilave tedbirler görüşülmüştür." denildi.

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ABD yine teröristlere sahip çıktı! Türkiye’nin olası operasyonu rahatsız etti: Temas halindeyiz...

Ayrıca; Güney sınırlarımızın terör tehdidinden arındırılması için hâlihazırda icra edilen ve edilecek olan harekâtların komşularımızın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hiçbir surette hedef almadığı, millî güvenlik ihtiyaçlarımızın gereği olduğu belirtilmiş; bu harekâtların, komşularımızın da huzur ve güvenliğine ciddi katkı sağlayacağının altı çizilmiştir." ifadeleri yer aldı.

ABD yine teröristlere sahip çıktı! Türkiye’nin olası operasyonu rahatsız etti: Temas halindeyiz...

ABD TERÖRİSTLERE SAHİP ÇIKTI

Tüm dünyanın takip ettiği MGK toplantısı sonrası ABD'den çok konuşulacak açıklamalar geldi. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü John Kirby, Türkiye'nin olası operasyonu hakkında konuştu.

ABD yine teröristlere sahip çıktı! Türkiye’nin olası operasyonu rahatsız etti: Temas halindeyiz...

John Kirby, "Çok endişeliyiz. Bu operasyonun birçok konuda olumsuz etkisi olacaktır." ifadelerini kullandı.

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