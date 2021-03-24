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’de akılalmaz kurtarma operasyonu! çukurunda günler geçirdi

'nin eyaletinin ilçesinde oldukça sıra dışı bir kurtarma operasyonu yaşandı. ABD basınında yer alan haberlere göre bölgenin en işlek caddelerden birinin üzerinde bulunan çukurundan, yardım çığlıkları geldiği duyuldu. Çığlıkların yoğun trafik nedeniyle sesini duyurmakta güçlük çektiği belirlenen bir kadından geldiğini anlayan kişiler, yardım ekiplerine haber verdi. Çukurda, haftalar önce hakkında kayıp ilanı verilen bir kadının bulunduğunu gören kurtarma ekipleri, tamamen çıplak olan kadını yoğun uğraşlar sonucu kurtardı.

DHA
Giriş Tarihi: 24.03.2021 11:14 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 11:17
ABD’de akılalmaz kurtarma operasyonu! Kanalizasyon çukurunda günler geçirdi

'nin eyaletinde dün sabah çukurundan bir kadın kurtarıldı. Yetkililer, günlerdir kurtarılan kadının günlerdir kayıp olduğunu açıkladı.

ABD’de akılalmaz kurtarma operasyonu! Kanalizasyon çukurunda günler geçirdi

eyaletinin Atlantic Avenue kentinde haftalardır kayıp olan bir kadın, dün sabah saatlerinde çukurundan kurtarıldı.

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ABD’de akılalmaz kurtarma operasyonu! Kanalizasyon çukurunda günler geçirdi

İtfaiye yetkileri tarafından yapılan açıklamada, kadının 2 metre derinliğindeki çukurunda günlerce yaşam mücadelesi verdiğini ve yardım çığlıklarını yoldan geçenlerin duyduğunu belirtti.

ABD’de akılalmaz kurtarma operasyonu! Kanalizasyon çukurunda günler geçirdi

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri çukurun üstüne bulunan kaldırımı kırarak, çukurundan kadını merdiven yardımıyla çıkardı.

ABD’de akılalmaz kurtarma operasyonu! Kanalizasyon çukurunda günler geçirdi

Kendi başına ayakta durmakta zorlanan kadının, tamamen çıplak olduğu görüldü.

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