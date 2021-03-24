ABD’de akılalmaz kurtarma operasyonu! Kanalizasyon çukurunda günler geçirdi

ABD'nin Florida eyaletinin Palm Beach ilçesinde oldukça sıra dışı bir kurtarma operasyonu yaşandı. ABD basınında yer alan haberlere göre bölgenin en işlek caddelerden birinin üzerinde bulunan kanalizasyon çukurundan, yardım çığlıkları geldiği duyuldu. Çığlıkların yoğun trafik nedeniyle sesini duyurmakta güçlük çektiği belirlenen bir kadından geldiğini anlayan kişiler, yardım ekiplerine haber verdi. Çukurda, haftalar önce hakkında kayıp ilanı verilen bir kadının bulunduğunu gören kurtarma ekipleri, tamamen çıplak olan kadını yoğun uğraşlar sonucu kurtardı.