Giriş Tarihi: 20.01.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025
14:44
ABD’de büyük değişim: Trump’ın ikinci döneminde Türkiye’yi ne bekliyor?
ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump, ülkesini yeniden yönetmeye hazırlanıyor. Bugün yapılacak yemin töreninde görevine resmen başlayacak. Yeni ABD liderinin ilk icraatlarının ne olacağı ise merak konusu. Cumhuriyetçi yönetimin, Biden hükümetinin uyguladığı bazı politikalarda değişikliğe gideceği şüphesiz bir gerçek. İşte Trump'ın ikinci döneminde dünyayı ve Türkiye'yi bekleyenler.