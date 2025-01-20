ABD’de büyük değişim: Trump’ın ikinci döneminde Türkiye’yi ne bekliyor?

TRUMP'IN GAZZE ATEŞKESİNDEKİ ROLÜ

Gazze'de ateşkes Biden yönetiminin son döneminde sağlansa da Trump bunu kendi başarısı olarak görüyor. Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi olarak atayacağını duyurduğu Steve Witkoff'un bu süreçte İsrail ve anlaşmaya taraf Arap ülkeleri arasında mekik dokuyarak bunu mümkün kıldığını söylüyor. Trump'ın birinci başkanlık döneminde İsrail ile Arap ülkeleri arasında normalleşmenin sağlanması politikası ikinci dönemde de süreceğe benziyor. Gazze'de varılan ateşkes bu anlamda Trump yönetimi için iyi bir başlangıç oldu.