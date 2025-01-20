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Haberler Galeri ABD’de büyük değişim: Trump’ın ikinci döneminde Türkiye’yi ne bekliyor?
Giriş Tarihi: 20.01.2025 14:44 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 14:44

ABD’de büyük değişim: Trump’ın ikinci döneminde Türkiye’yi ne bekliyor?

ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump, ülkesini yeniden yönetmeye hazırlanıyor. Bugün yapılacak yemin töreninde görevine resmen başlayacak. Yeni ABD liderinin ilk icraatlarının ne olacağı ise merak konusu. Cumhuriyetçi yönetimin, Biden hükümetinin uyguladığı bazı politikalarda değişikliğe gideceği şüphesiz bir gerçek. İşte Trump'ın ikinci döneminde dünyayı ve Türkiye'yi bekleyenler.

AA
ABD’de büyük değişim: Trump’ın ikinci döneminde Türkiye’yi ne bekliyor?

ABD'nin seçilmiş yeni Başkanı Donald Trump, bugünkü yemin töreninde ikinci dönemine resmen başlayacak. Trump görevi devraldığı ilk günde imzalayacağı başkanlık kararnameleri ile hızlı bir başlangıç yapacak.

ABD’de büyük değişim: Trump’ın ikinci döneminde Türkiye’yi ne bekliyor?

TRUMP'IN EN ÖNEMLİ VAADİ

Yasa dışı göçü önlemek, Trump'ın seçim kampanyasının başından beri seçmene verdiği en önemli söz oldu. Trump'ın, yemin töreni sonrası Beyaz Saray'da imzalayacağı kararnamelerin başında Meksika sınırında acil durum ilanı geliyor. Bu kararname ile Trump kaçak geçişleri önlemek ve iltica hakkı olmayan göçmenleri geri yollamak istiyor. Kararnamenin imzalanması Trump'ın seçmene verdiği sözü tutacağını göstermesi adına da sembolik bir öneme sahip.

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ABD’de büyük değişim: Trump’ın ikinci döneminde Türkiye’yi ne bekliyor?

Meksika sınırında acil durum ilanı, Trump'a Savunma Bakanlığına ait güçleri sınır hattını kontrol altına almak için kullanma yetkisi de verecek. Trump'ın en önemli vaatlerinden biri de ülkede yaşayan yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi.

ABD’de büyük değişim: Trump’ın ikinci döneminde Türkiye’yi ne bekliyor?

RUSYA UKRAYNA SAVAŞINI BİTİRMEYE ÇALIŞACAK

Trump, başkanlık kampanyası boyunca Ukrayna'daki savaşın durması gerektiğini söyledi, savaşın çıkma sebebi olarak Joe Biden yönetiminin siyasetini gösterirken, yönetime gelmesi halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir ateşkese gidilmesini sağlamak için görüşeceğini dile getirdi. Trump bu konuda hızlı adımlar atmaya hazırlanıyor ve Ukrayna'da sağlanacak ateşkesin ABD bütçesinde ciddi bir tasarruf sağlayacağına inanıyor.

ABD’de büyük değişim: Trump’ın ikinci döneminde Türkiye’yi ne bekliyor?

TRUMP'IN GAZZE ATEŞKESİNDEKİ ROLÜ

Gazze'de ateşkes Biden yönetiminin son döneminde sağlansa da Trump bunu kendi başarısı olarak görüyor. Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi olarak atayacağını duyurduğu Steve Witkoff'un bu süreçte İsrail ve anlaşmaya taraf Arap ülkeleri arasında mekik dokuyarak bunu mümkün kıldığını söylüyor. Trump'ın birinci başkanlık döneminde İsrail ile Arap ülkeleri arasında normalleşmenin sağlanması politikası ikinci dönemde de süreceğe benziyor. Gazze'de varılan ateşkes bu anlamda Trump yönetimi için iyi bir başlangıç oldu.

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